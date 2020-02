Et usædvanligt samarbejde mellem Vordingborg Fri Fagskole og entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S i Næstved har banet vejen for 17-årige Casper Michaelsen fra Brøndby. I efteråret kom han i praktik hos Hoffmann A/S i Næstved, hvor han hurtigt blev spottet for sit engagement og sit gå-på-mod. Nu har han fået en læreplads. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Trodser ADHD og skyder genvej til læreplads

I efteråret kom han i praktik hos Hoffmann A/S i Næstved, der - sammen med elever fra Vordingborg Fri Fagskole - bygger skolens nye multihus til 16 millioner kroner. Her blev han hurtigt spottet for sit engagement og sit gå-på-mod. Nu har han fået en læreplads.

Et usædvanligt samarbejde mellem Vordingborg Fri Fagskole og entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S i Næstved har banet vejen for 17-årige Casper Michaelsen fra Brøndby. Han har ADHD og derfor ikke haft det let i skolen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her