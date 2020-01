Se billedserie Bjørn Buch, fagchef for Trafik og Havne glæder sig over, at byggemodningen på Antonibakken skrider frem med imponerende hast. Bag ham ses det område, hvor Vordingborg Boligselskab vil bygge 30 nye boliger.

Trods vand: Antonibakken er snart byggeklar

Vordingborg - 28. januar 2020 kl. 09:00 Af Tekst: Lars Christensen Foto: Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den nye rundkørsel ved Ny Esbjergvej i Præstø åbnede torsdag i sidste uge, var det samtidig det første tydelige bevis på, at det store projekt for Antonibakken nu omsider er ved at tage form.

Tager man turen op på Antonibakken, bliver projektet endnu mere tydeligt, for her er entreprenørerne allerede godt i gang med byggemodningen.

Selvom asfalten endnu ikke er lagt ud, kan man allerede fornemme begyndelsen på den bygade, der skal gå fra den nye rundkørsel og zigzagge sig op af bakken, til den når frem til Rødeledvej.

Entreprenørerne har foreløbigt gravet ud til vejene i den første etape tættest på Ny Esbjergvej og Rema 1000, men det er planen, at man skal byggemodne hele området i samme ombæring.

- Vi regner med at være færdige til sommer, afslører Bjørn Buch, fagchef for Trafik og Havne i Vordingborg Kommune.

Præstø Fjernvarme skal levere varmen til de mange nye husstande på Antonibakken, og entreprenørerne har sørget for at få fjernvarmerørene med nu, så man slipper for ekstra gravearbejde senere. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Det våde vejr, særligt i forrige uge, har voldt problemer på bakken, men ellers glider arbejdet forbavsende hurtigt frem.

Det er det lokale entreprenørfirma Karsten Reinhard fra Neder Vindinge, der har vundet opgaven med at byggemodne Antonibakken. Firmaet har allieret sig med det jyske firma IBG, og de to firmaer har lagt mange kræfter i projektet.

- Alle har gået meget op i at få det hele med nu, så vi undgår at skulle grave det op igen senere, forklarer Bjørn Buch med henvisning til de store fjernvarmerør fra Præstø Fjernvarme og fiberledningerne, som entreprenørerne er ved at lægge ned i jorden.

Byggeri til marts

Byggemodningen på Antonibakken er i øjeblikket fokuseret omkring det hjørne, der ligger tættest på Præstø. Det er her, Vordingborg Boligselskab vil opføre deres godt 30 boliger.

Det er det første nybyggeri for boligselskabet i over 10 år, og man forventer at kunne gå i gang med byggeriet til marts.

Der arbejdes på højtryk med byggemodningen på Antonibakken. Her ses starten på den nye bygade fra Rema 1000s parkeringsplads. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Flere andre byggerier kan dog også meget vel være på vej i den nærmeste fremtid.

- Vi hører fra ejendomsmægleren, at der er kommet meget mere interesse, nu hvor man begynder at kunne se, at der sker noget her, fortæller Bjørn Buch.

Ingen kloak til regnvand

Projektet på Antonibakken adskiller sig fra alle tidligere projekteter i kommunen. Det er nemlig første gang, at man i Vordingborg Kommune laver et såkaldt LAR-projekt.

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og det går ud på, at der ikke laves kloaker til regnvand og andet overfladevand på Antonibakken. Regnvandet skal i stedet ledes væk oppe på vejen og ud til regnvandsområder, der etables i de grønne områder rundt om på bakken. Blandt andet på det store område ud mod Ny Esbjergvej, hvor der etableres et dige ud mod vejen.

LAR-projektet betyder også, at vejene kommer til at se anderledes ud. Normalt skråner veje en anelse ud mod siderne for at lede vandet ud til siden af vejen og hen til nærmeste rist. Vejene på Antonibakken vil i stedet skråne ind mod midten, hvor vandet skal samles og ledes til det nærmeste regnvandsområde.

- Det vil kræve en kulturændring. Folk skal vænne sig til, at der vil ligge vand på vejene, forklarer Bjørn Buch.

Den nye rundkørsel ved Ny Esbjergvej og

Rosagervej er første tegn på, at der nu for

alvor er ved at komme gang i byggemodningen

af Antonibakken. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Beslutningen om at droppe kloakledningerne til regnvand skyldes primært klimaforandringerne. Der er allerede i dag store udfordringer med at håndtere regnvandet i kloakerne, og vandmængderne ser kun ud til at stige i de kommende år.

- Det er det første LAR-projekt her i kommunen, men modellen kendes allerede fra flere andre kommuner, hvor man har gode erfaringer med det, forklarer Bjørn Buch.

Han tilføjer, at de grønne områder rundt om på bakken vil blive indrettet med diger og grøfter, så vandet ikke ledes videre ud i Præstø, men kan blive på grunden, hvor vandet så skal sive ned i undergrunden.