Trods nye restriktioner - Kirker melder sig klar til jul

Vordingborg - 22. december 2020 kl. 13:44 Af Lars Christensen

Sent mandag aften blev der sendt nye retningslinjer ud til landets kirker om, hvordan de bør forholde sig til de kommende julegudstjenester her midt i coronanedlukningen.

De nye retningslinjer får dog ikke den store betydning for kirkegængerne i Vordingborg og Præstø, lyder meldingen.

- Vi har forberedt os godt. Vi har alle værnemidlerne klar, og vi holder fast i planen, fortæller menighedsrådsformand Kjeld Lorenzen fra Præstø.

Også i Vordingborg er det begrænset, hvad de nye retningslinjer kan få af betydning, forklarer menighedsrådsformand Ole Vagn Dyhr.

- Vi lader det være op til den enkelte præst at overveje, om de vil undgå at der skal synges, forklarer menighedsrådsformanden.

- Vi er nede på at have to i koret og en organist, tilføjer han.

I de nye vejledninger står der, at man opfordrer kirkerne »til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund«.

I Præstø Kirke kommer kirkegængerne til at sidde op hver anden bænk, så det vil være godt med afstand, hvis man beslutter sig for at have sang.

- Vi må bare lade være med at synge så højt. Det gør vi heller ikke normalt, fortæller Kjeld Lorenzen.

Kun korte gudstjenester Blandt de nye retningslinjer er også, at gudstjenester indendørs højest må vare 45-50 minutter, men det får man ikke problemer med at overholde.

- Vi har fra start af aftalt, at de skulle kortes ned til 30 minutter, fortæller Ole Vagn Dyhr om de i alt fire gudstjenester, der er planlagt i løbet af dagen.

Også i Præstø har man på forhånd kortet gudstjenesterne ned til 30 minutter.

- Vi holder dem med en times mellemrum, så vi kan nå at gøre rent imens, forklarer Kjeld Lorenzen.

Tidsbestilling eller ej I Vordingborg har man skullet bestille billet på forhånd til de fire gudstjenester. Her har der længe været udsolgt af de 120 pladser, der er til hver gudstjeneste. Ole Vagn Dyhr regner dog ikke med, at man bliver så mange i kirken.

- Vi kan se, at nogen allerede har meldt fra, og der kommer sikkert flere afbud, så vi bliver nok lidt under 100 i stedet, forklarer Ole Vagn Dyhr og tilføjer, at det ikke åbner op for at andre kan få pladserne.

I Præstø har man ikke haft tidsbestilling til de to gudstjenester klokken 15.30 og 16.30. Her må man kun være cirka 80 kirkegængere, hvilket er langt fra de 450 besøgende, der har været andre år, når kirken har været stuvende fuld.

Kjeld Lorenzen regner dog ikke med, at der bliver problemer med lang kø til gudstjenesterne.

- Vi ved, at mange bliver hjemme i år, så det skal nok gå, forklarer han.

- Kan man ikke nå med ind til den første gudstjeneste, så kan man få lov at vente i kirkehuset til nummer to, tilføjer han.

Vil man gerne opleve en gudstjenesten fra Vordingborg, så vil kirken livestreame gudstjenesten klokken 16 via kirkens facebook-side.