Se billedserie Den ene hestekastanje efter den anden må lade livet i disse dage. Kommunen lover dog, at der bliver plantet nye træer.

Send til din ven. X Artiklen: Trods kritik: Voldgade-træer fældet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods kritik: Voldgade-træer fældet

Vordingborg - 14. oktober 2020 kl. 11:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Mandag skete det, som mange længe har frygtet. Rækken af store, majestætiske hestekastanjer på Voldgade blev en efter en fældet.

Det var helt tilbage i slutningen af februar, at kommunen første gang annoncerede planer om at fælde de sygdomsramte træerne. Planerne mødte dog stor modstand fra flere sider, da kommunen i et Facebook-opslag spurgte ind til borgernes ønsker i forhold til træerne. Borgernes protester har dog ikke givet anledning til nogen ændringer.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man dybt frustrerede over, at den langstrakte sag om træerne på Voldgade nu er endt med fældning.

- Vi har ikke hørt et ord fra kommunen. Vi har rykket for et svar flere gange. Det er meget sørgeligt. Vi må tage sagen op politisk igen, igen, lyder det fra næstformand Flemming Kruse og tilføjer, at han så sent som for tre uger siden spurgte ind til træerne uden at få svar fra kommunen.

DN har blandt andet sat spørgsmålstegn ved, om træerne virkelig er så syge, som det bliver påstået.

Hos Vordingborg Kommune er meldingen dog klokkeklar.

- Vi er ikke i tvivl om, at de træer er syge. Det har vi fået grundigt undersøgt. Vi lader dem ikke stå, når de er syge. Især ikke et så trafikeret sted. Vi vil ikke have, at der er en borger, der kommer til skade, hvis et af træerne pludselig lægger sig ned, fortæller Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme.

Kommunen har blandt andet overvejet, om enkelte af træerne skulle få lov til at stå tilbage som stammer til glæde for fugle- og svampelivet. Man har dog nu besluttet, at alle træerne skal skæres helt ned, så der bliver plads til en fuld genplantning.

- Vi genplanter hele rækken med nogle pænt store træer på cirka 2,5 meters højde, fortæller afdelingschefen og tilføjer, at det er et spørgsmål om at finde den rette balance.

På den ene side vil man ikke plante alt for store træer, fordi det gør dem mere følsomme og giver dem dårligere vækstbetingelser, men på det anden side vil man gerne hurtigst muligt have genskabt det visuelle indtryk af træerne på kanten af Voldgades parkeringsplads.

- Vi ved, der er mange som gerne ville have bevaret dem, og derfor har det også været et politisk ønske, at vi får genskabt det visuelle udtryk hurtigst muligt. Vi planter relativt store træer, fordi det giver karakter med det samme, forklarer hun.

Fældningen af træerne afsluttes efter planen i dag, tirsdag, hvor de største af træerne skal fæles ved hjælp af kran. Plantningen af de nye træer finder sted i november, men det er endnu uvist, hvilken træsort der vil blive plantet.