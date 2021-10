Se billedserie Kirsten Sørensen ærgrer sig over de mange investeringer hun og ægtemanden har foretaget på hjemmets kloaksystem. Hun er nenlig overbevist om, at det er de Vordingborg Forsynings kloaker i vejen, der ikke fungerer.

Trods kloakseparering giver regn lort i kælderen

Vordingborg - 03. oktober 2021 kl. 09:10 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Det voldsomme skybrud natten til 16. august gav store problemer ved Boulevarden/Chr. Richardtsvej. Men det var ikke regnvand, der sivede op i kældrene.

Gennem godt 30 år har Kirsten og Erik Sørensen boet på Chr. Richardtsvej 21. De har aldrig nogensinde haft oversvømmelse eller problemer med vand i kælderen, ikke før det seneste skybrud i august, hvor en lang række andre huse i nabolaget også fik vand i kælderen. Det fortæller Kirsten Sørensen til Sydsjællands Tidende, og hun er overbevist om, at det har at gøre med de nu lukkede drænrør, der tidligere ledte regnvand til grøfterne langs banelegemet.

Det afviser Lars Hagbarth fra Vordingborg Forsyning dog.

Kirsten og Erik Sørensen investerede i år 2000 i et to-strengs kloaksystem, der kostede dem omkring 70.000 kroner. Ligesom andre boligejere i området har de altså kloaksepareret, så regnvand løber i én kloak, spildevand i en anden. Derfor kom det som en overraskelse, at det var ildelugtende spildevand, der kom op af afløbene i kælderen natten til den 16. august. For hvordan kan regnvandet påvirke spildevandet, når de går på hver sit kloaksystem?

Ægteparret har henvendt sig til både Vordingborg Kommue og Vordingborg Forsyning, men her er ingen hjælp at hente.

- Forsyningen skriver til os, at ved skybrud må man forvente oversvømmelse, fortæller Erik Sørensen, der dog stadig efterlyser en forklaring på, hvorfor de to systemer påvirker hinanden.

- Jeg er stensikker på, at de har et problem i forsyningen, siger han.

Det var blandt andet her fra regnvandskloaken

i trappeskakten, at vandet flød over og ind i

kælderen. Foto: Mille Holst



Forkert vand i kloakkerne Lars Hagbarth i Vordingborg Forsyning forklarer, at alle, der er koblet på den samme kloakstreng som ægteparret Sørensen, har kloaksepareret deres system.

- Men vi ved, at der kommer regnvand i spildevandssystemet; der findes regnvandstilslutninger til spildevandssystemet rundt omkring - vi ved bare ikke, hvor det er, siger han og forklarer, at forsyningen ikke umiddelbart kan hjælpe borgere, der har problemer med kloakkerne.

- Vi har kilometervis af kloakledninger, hvor der er det forkerte vand i, siger han og lige præcis kloakkerne på Chr. Richardtsvej er kun 20 år gamle og derfor ikke blandt dem, forsyningen prioriterer at få kigget på.

- Vores forpligtelser slutter i skel, siger han og henviser i stedet til, at borgerne selv må kontrollere deres kloaksystem. Det kræver oftest professionel hjælp fra en kloakmester.

- Man må sikre sig, at ens eget system er, som det skal være, og at der ikke er noget af ens eget regnvand, der løber i det forkerte system, siger han og er godt klar over, at de fleste borgere tror, deres system er i orden, eftersom de har haft en håndværker til at lave det. Men det kan man ikke altid regne med, mener Lars Hagbarth, der har set flere eksempler på, at håndværkerne vælger den løsning, der er nemmest. Har man for eksempel lavet en ny tilbygning, har det måske været nemmest lige at koble tagvandet på spildevandsledningen, forklarer han.

Selvom regnvand og spildevand er separeret i

to forskellige systemer, flød spildevandet op af

ristene i kælderen ved det seneste skybrud.

Foto: Mille Holst



Ærgerlige investeringer En anden ting, Lars Hagbarth opfordrer borgerne til, er at installere en højvandslukker. Som navnet indikerer kan den simpelthen lukke kloakken så vandet ikke kan trænge tilbage i huset, men det betyder også, at man ikke kan vaske tøj eller gå i bad i den periode, kloakken er lukket.

Efter hændelsen med kloakvand i kælderen, har Kirsten og Erik Sørensen investeret omkring 20.000 kroner i en højvandslukker, og den håber de får effekt.

Det er nu fire uger siden at kloakvandet ødelagde gulve, døre og inventar i kælderen, hvor ægteparret har både vaskerum, kontor, værksted og viktualierum, men det er først nu, kælderen er tør nok til at håndværkerne kan påbegynde arbejdet med at renovere kælderen.

Kirsten og Erik Sørensen håber, at investeringen i en højvandslukke kan sikre, at de fremover undgår kloakvand i kælderen, men de er langt fra sikre. De er nemlig begge overbeviste om, at det ikke er deres egne, mens forsyningens kloaker i vejen, der er problemet.

Hvad regnvandet angår har Kirsten Sørensen et enkelt forslag til at løse problemet:

- I Værløse har de gravet grøfter i det ene fortov, så vandet kan komme væk, siger hun og forklarer at vandet herfra bliver ledt videre til en overvandssø. Noget lignende kunne man måske gøre på Boulevarden og Chr. Richardtsvej, foreslår hun. I sidste ende handler det jo mest af alt om at få vandet væk så hurtigt som muligt. Og hvis ikke kloaksystemet virker, må man gøre noget andet.

Omkring krydset Boulevarden/Sankelmarksvej/Chr. Richardtsvej

er det ikke kun ægteparret Sørensen, der oplever problemer med

oversvømmelser, når det regner. Foto:Mille Holst