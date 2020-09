Biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen må konstatere, at det går den forkerte vej. Over de næste fire år bliver bibliotekerne skåret med 800.000 kroner. Foto: Lars Christensen

Trist bibliotekschef: Servicen bliver ringere

Vordingborg Kommunes biblioteker gik ikke ram forbi, da politikerne skulle have budgettet for 2021-2024 på plads. Over de næste fire år bliver bibliotekerne skåret med 800.000 kroner.