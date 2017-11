Lokalpolitiet advarer mod aktive tricktyve

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyve går efter de ældre borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyve går efter de ældre borgere

Vordingborg - 27. november 2017 kl. 13:13 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre medborgere i Vordingborg kom i weekenden i flere tilfælde til at bøde for deres hjælpsomhed. Udlændinge udnyttede den til tyveri.

Dermed fortsatte antallet af tricktyverier, som tog fart i slutningen af sidste uge, med at stige allerede fra fredag eftermiddag.

Her blev en 79-årig kvinde passet op, da hun stod foran sin bopæl på Heibergsvej. En udlænding bad hende om hjælp til at veksle en 20'er. Hun hjalp, men vekselkursen var ikke i orden, for han benyttede sig af hendes hjælpsomhed til at liste en 200 krone-seddel ud af hendes pung.

Kvinden har beskrevet manden til at være cirka 35 år, 170 cm høj, almindelig af bygning og mørklødet. Han var korthåret og klædt i mørkeblå dynejakke og lyseblå cowboybukser med huller på knæene.

Det tricktyveri skete klokken 14.30, og halvanden time senere var den gal på Fuglebakken, hvor en 91-årig mand blev franarret et større kontantbeløb.

Her bankede en udlænding på hans rude og bad om hjælp til veksling. Det fik han, men vekselkursen var endnu dårligere, idet der forsvandt, hvad politiet kalder »et større pengebeløb« fra den 91-åriges tegnebog.

Politiets efterforskning har vist, at tricktyven havde forsøgt sig med at banke på andre vinduer, inden det lykkedes at narre den 91-årige.

Et tredje tricktyveri fandt sted cirka klokken 16.30 i Slotsgade, som ligger ikke så langt derfra.

Her beskrives tricktyven som 40-50 år, almindelig af bygning, mørklødet og med kort brunt hår. Han var iklædt hvidt arbejdstøj, da det igen lykkedes at franarre penge ved at foregive behov for veksling. Også her var det en ældre medborger, det gik ud over.

Der er næsten samtidig foregået tricktyverier i både Slagelse og Næstved, så politiet advarer generelt mod 'mistænkelige typer', der beder om hjælp.