Fakta-lukningen har fået Alexander Jensen (tv.), Lucas Nørreslet og Simon Jensen til at starte deres egen budservice. De går i gang, når Fakta har haft sidste åbningsdag. Foto: Thøger Raun

Trekløver starter ny budservice

Vordingborg - 19. maj 2018 kl. 12:01

Protester, underskrifter og borgermøder har forsøgt at standse lukningen af Fakta på Østerbro i Præstø. Men for tre unge mænd på henholdsvis 17, 18 og 17 år, har Coops beslutning leveret inspiration til at starte for sig selv. Alexander Jensen, Lucas Nørreslet og Simon Jensen åbner en budservice, hvor de vil bringe dagligvarer ud til ældre og dårligt gående. De tager imod tilmeldinger fra 18. maj.

- Vi sad hos Lucas en dag og kom til at tale om Fakta-lukningen. Min mor og mormor havde tidligere nævnt, at det kom til at ramme mange af dem, som ikke kunne komme ind til de andre dagligvarebutikker, forklarer Alexander Jensen til Sjællandske.

23. maj begynder de at køre for de første tilmeldte. Drengene tager 40 kroner for udbringning af to poser inden for byskiltet plus en ti'er ekstra, hvis det ikke kan være der.

- Vi regner med at handle ind fra klokken 16, så kunderne har deres varer senest klokken 19, bemærker de.

Vil man i kontakt med den nye budservice, kan man ringe til Simon Jensen på telefonnummer 2372 0522.

Læs mere i Sjællandske fredag.