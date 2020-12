Birgit Hansen er bag disken i MasnedØ Burger klar til at servicere sultne kunder. Foto: J.C. Borre Larsen

Tredobbelt åbning af forretninger på havnen

- Jeg håber, at vi på sigt kan udvide med aftensmad og tre-fire medarbejdere, siger Jan Bæk.

- Vi ligger rigtig godt i forhold til byggeriet af Storstrømsbroen, siger depotmanger Dennis Venø og nikker over mod hallerne, der tilhører den store nabo Storstroems Bridge Joint Venture (SBJV).

- Vi håber, at vi kan få fat i de lokale håndværkere, siger Dennis Venø, der privat bor på Bogø.

- Vi er kommet til havnen for at udvikle vores netværk, og så passer Vordinborg godt til vores strategi om at vækste på Sydsjælland og øerne. Så kan konkurrenterne tage storbyerne, siger Karsten Rothberg, der tager sig af den daglige drift.