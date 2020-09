Artiklen: Tre varetægtsfængslet for covid 19-svindel

Det blev en lang dag for en tiltalt fra Bogø og de professionelle i retssystemet.

Klokken 9.45 begyndte et grundlovsforhør, og det sluttede først 14.30. Da røgen lettede, måtte manden lide den tort at ryge i varetægtsfængsel til den 28. september.

Det er ganske vist ikke så længe, men ifølge senioranklager Rune T. Jensen, er datoen sandsynligvis valgt, fordi hans to kumpaner sidder der allerede, og deres frist udløber netop 28. september.

Sagen blev gennemført for lukkede døre, og der er også navneforbud. Men anklageren kan sige så meget, at det drejer sig om »særlig grov social svindel«. De tre har angiveligt ansøgt om covid 19-støtte, og anklagemyndigheden mener, at det var ren proforma.