Ronni Lykkehus stillede sammen med Venstres gruppelformand Karina Fromberg op for fotografen inden sidste måneds kommunalbestyrelsesmøde. Nu har han sørget for, at spørgsmålet om trafikafviklingen i Stege først afgøres på denne måneds kommunalbestyrelsesmøde. Foto: J.C. Borre Larsen

Tre uger mere til at finde trafikløsning

Vordingborg - 06. maj 2021 kl. 14:28 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Modstanderne af en ensretning i Storegade som løsning på trafikproblemer i Stege har fået tre uger mere til at afværge ensretningen, efter at Venstres Ronni Lykkehus på Plan- og Teknikudvalgsmødet onsdag aften brugte sin standsningsret.

Det betyder, at sagen nu i stedet skal afgøres i kommunalbestyrelsen om godt tre uger - og de tre uger er der brug for, mener han.

- Jeg håber, at man nu vil lytte til den store del af de erhvervsdrivende i Storegade, som ikke ønsker ensretning. Man får trods alt tre uger mere til at tænke det igennem, og man får mulighed for at høre, hvad alle mener, siger Ronni Lykkehus.

Det tegnede ellers til, at flertallet i udvalget ville stemme ensretningen igennem, indtil Venstrepolitikeren satte bremsen i, og da han senere skrev om det på Facebook, var der også flere af de erhvervsdrivende i Storegade, som reagerede med tak.

Forslaget om ensretningen er nemlig blevet mødt med delte meninger blandt Handelsstandsforeningens medlemmer, hvoraf mange frygter at miste indtægt, hvis turister på vej tilbage fra Møns Klint ikke længere føres gennem Storegade - hvor de måske vil gøre holdt og shoppe eller finde en restaurant at spise på.

Præcis hvad de tre ugers forsinkelse så kan ændre ved situationen - udover mere debat om spørgsmålet - har Ronni Lykkehus dog ikke her og nu et bud på. Vigtigt er det, at alle synspunktker og mulige løsningsmodeller bliver lagt frem, mener han.

- Der kan jo fremlægges et ændringsforslag til kommunalbestyrelsen, og det kan være mange ting alt efter hvilke argumenter, der nu kommer frem, siger han, der selv blandt andet peger på en »massivt bedre skiltning« i Stege som en mulig løsning.

Plan- og teknikudvalgets formand, Michael Larsen (R), er enig med sin udvalgskollega i, at en bedre skiltning under alle omstændigheder er nødvendigt, men han mener samtidig, at der næppe er nogen vej udenom ensretningen.

- Selvfølgelig skal vi sørge for, at folk kan komme ind at handle, men vi har også hele trafikafviklingen at tage hensyn til. Nogle mener så, at en ensretning vil lukke folk ud af byen - men det tror jeg også vil ske, hvis vi ikke gør noget, siger Michael Larsen.

Fra de handlendes side har det været fremme, at problemet i virkeligheden bunder i, at man i flere år har forsømt at finde en mere brugbar løsning på det pres, der opstår i Stege under højsæsonen.

Et af forslagene har været en rundkørsel ved krydset ind i Stege, og uden at tage direkte stilling til dette forslag, er Ronni Lykkehus enig med kritikerne i, at der er brug for en gangbar permanent løsning.

- Uanset, hvad vi gør i år, vil det være en nødløsning. På længere sigt er vi nødt til at tænke i nye baner, siger han.

På den anden side mener Michael Larsen ikke, at trafikproblemerne rent praktisk kan løses med en rundkørsel. Det forslag var allerede oppe, da han sad i byrådet i den gamle Møn Kommune, men blev lagt i graven, fordi krydset ikke er stort nok.

- Der var simpelthen ikke plads nok til en funktionel rundkørsel. Og siden dengang har vi jo givet tilladelse til de store modulvogntog fra Bisca, som kræver endnu mere plads, siger han.