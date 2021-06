Se billedserie Dorrit Røtting retter på arkitekttegningen til Grundtvigs arbejdsværelse på landstedet Store Tuborg i Hellerup. Stolen har Grundtvig siddet i. Den får snart følge af hans kommode. Foto: Nina Lise

Tre stole fletter historien sammen om Grundtvig, Jim Lyngvild og illegale prædikanter

Vordingborg - 02. juni 2021 kl. 18:14 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Et skænderi om lægprædikanter, der udviklede sig til en hed kærlighedsaffære, og en invitation til Jim Lyngvild om at skabe en moderne buste af Grundtvig.

Det er et par af de historier, Dorrit Røtting står klar med, når hun torsdag slår dørene op til Grundtvigs Mindestuer i Udby.

Modsat de store museer klager hun ikke over, at kravet om test og coronapas holder de spontane gæster væk. Det lille museum har kun åbent 90 timer om året, og målgruppen har fået deres stik.

- Dem, der kommer her, er som regel vaccineret. Så det er kun et spørgsmål om at tage mundbindet på og vise sit coronapas. Til gengæld kan det blive lidt problematisk med busselskaberne. Vi må håbe på godt vejr, så vi kan være udenfor med god afstand, mens jeg fortæller, og så må de komme ind i små grupper og se udstillingen, forklarer Dorrit Røtting.

Hun har to-tre busselskaber skrevet op. Det er ikke mange i forhold til før coronaen, og det kan komme til at gøre ondt på bundlinjen.

- Sidste år kom der ikke ret mange busser, så det giver nok et bragende underskud. Men heldigvis har vi lidt at tære af. Og så længe menighedsrådet synes, at vi skal være her, får vi lov til at blive. Det har de heldigvis indtil videres syntes siden 1927, fortsætter Dorrit Røtting og tilføjer, at hun fortsat holder små »kaffesaloner« for selskaber på op til 10 personer.

Her kommer deltagerne selv med forplejningen, og så underholder hun med historier om Grundtvigs liv og levned.

Besøg mindestuerne Grundtvigs Mindestuer, Pasmergårdsvej 13, Udby

Åbent

Juni: Alle torsdage og første søndag 13-15.30.

Juli: Alle torsdage og søndage 13-15.30.

August: Alle torsdage og søndage 13-15.30.

September: Alle torsdage og første søndag 13-15.30 - sidste dag 15. september

Åbent for grupper hele året efter aftale - mailadressen er dorrit@adslhome.dk. Illegale samlinger I Grundtvigs gamle stuer kan man igen se Grundtvig og Marie Tofts originale stole. De har været udlånt som kulisse for podcasten »Maries Rum« til Rønnebæksholm, hvor Marie Toft som ung godsejerenke holdt populære men illegale gudelige samlinger i kælderen.

Det gjorde Grundtvig og den øvrige etablerede præstestand rasende, men da Marie Toft kom i kirken i Vartov, hvor den 30 år ældre Grundtvig var præst - hun havde endda fast plads på forreste række sammen med blandt andre P.C. Skovgaard og kammerherre Carlsen - mente Grundtvigs daværende hustru, Lise Blicher, at det nok var bedst, at de sluttede fred.

- Det tror jeg, at hun kom til at fortryde resten af sit liv. For det udviklede sig til en hed kærlighedsaffære, hvor Grundtvig kun tre måneder efter Lises død giftede sig med Marie Toft, fortæller Dorrit Røtting.

Lyngvild og Faber Også en tredje stol kan man se. Den har tilhørt efterkommere af Grundtvig og hans tredje hustru, Asta Adelheid, og vil få selskab af en stor kommode, der dog ikke er landet endnu.

- De tænker på os, fortæller Dorrit Røtting og tilføjer, at kommoden formodentlig skal erstatte et uoriginalt skab, der lige nu ikke tjener anden funktion end at være piedestal for en Grundtvig-buste af Otto Evens.

Den koster det hvide ud af øjnene at have stående, fordi den er udlånt af Frederiksborg Museum.

- Jim Lyngvild har jo lavet en fin buste af Kronprinsesse Mary, så jeg har skrevet og spurgt, om han vil lave en buste af Grundtvig. Jeg har også fået et sødt svar, men han er ikke dukket op endnu, griner Dorrit Røtting, der også har inviteret Phillip Faber, efter at han modtog N.F.S. Grundtvigs Pris 2020. Han er dog heller ikke dukket op.

Nyt samarbejde Noget, der til gengæld ser ud til at bære frugt, er et nyt samarbejde mellem Grundtvigs Mindestuer, Thorvaldsen Samlingen på Nysø og AOF. De planlægger til efteråret en fælles tur, hvor deltagerne starter på Thorvaldsen Samlingen, fortsætter til Jungshoved Kirke og slutter af i mindestuerne i Udby, hvor der også er mulighed for et besøg i kirken.

Grundtvig var et af romantikkens store navne, der kom på godset, hvor baronesse Christine Stampe i den private have i sommeren 1839 lod opføre et fint sekskantet atelier til Thorvaldsen. Det blev indviet med sang og tale af Grundtvig, der samtidig gav det navnet »Vølunds Værksted«.

- Vi planlægger en anden dag, hvor man kan vælge enten Nysø eller mindestuerne og en tredje dag, hvor man kan vælge omvendt. Og så satser vi på at fortsætte samarbejdet til næste år med endnu flere arrangementer. Men det kræver selvfølgelig, at folk har lyst til at deltage, smiler Dorrit Røtting.