Det tog godt tre år, før en nu 37-årig mand kom for Retten i Nykøbing Falster. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Tre måneder i spjældet til fuld og skæv biltyv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre måneder i spjældet til fuld og skæv biltyv

Vordingborg - 21. december 2020 kl. 07:56 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En sag om en temmelig påvirket biltyv fandt efter tre års forsinkelse forleden endelig sin afslutning ved Retten i Nykøbing Falster.

To gange stjal han en bil, den ene gang fra Mern og den anden fra Præstø og kørte den den korte tur først til Svend Gønges Torv og siden til Per Thyges Torv i Præstø.

Uagtet at turene var så korte, var de ulovlige, ikke »kun« fordi bilerne var stjålet, men også fordi han tidligere er blevet frakendt sit kørekort. Dertil kommer, at han i hvert fald det sidste tilfælde både havde drukket og havde hash i blodet.

Uheldigvis for ham blev han genkendt og anmeldt, og da politiet kom til Per Thyges Torv, så de den 37-årige biltyv og forsøgte at anholde ham.

Så let skulle det dog ikke gå, for under anholdelsen flygtede manden fra politiet. Den gik dog ikke. Lovens lange arm fik fat på ham, og så klappede håndjernene.

Lang tid undervejs

Det første biltyveri skete i november 2017, mens det næste og pågribelsen fandt sted i maj 2018.

Normalt vil en retssag komme for inden for et års tid, men denne blev først afgjort forleden. Det skyldes, at den 37-årige først tilstod alt, og sagen blev berammet som en tilståelsessag. Men det viste sig, at han alligevel ikke ville indrømme det hele, og så måtte sagen gå tilbage til behandling hos politi og anklagemyndighed.

Da sagen så kom for retten med dommer og to domsmænd meldte han sig syg. Det gentog en gang, og sagen måtte atter udsættes.

Herefter kom Covid-19 på tværs, og da sagen skulle for retten i oktober, meldte et vidne forfald. Hun fødte et barn.

Derfor gik der godt tre år, før den 37-årige mand endelig kunne få sin dom.

Fængsel og erstatning

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Pernille Rahbek plæderede for, at manden skulle i fængsel i fire måneder, men hun erkendte, at straffen kunne blive lavere på grund af den lange tid undervejs.

- Han fik tre månedes ubetinget fængsel og en bøde på 3000 kroner for overtrædelserne af færdselsloven. Omstændighederne omkring biltyveriet var skærpende, fordi han kørte uden førerret.

- Derudover skal han betale 40.290 kroner til Storstrøms Forsikring for en skade på bilen. Og endelig fik han en ubetinget frakendelse af kørekortet i 10 år, oplyser Pernille Rahbek.