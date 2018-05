Trappe til Lille Taler spærret af

- Vi har ikke haft nævneværdige skred i vinter, og det er sjældent, at det sker på det her tidspunkt. Men klinten er et stykke dynamisk natur, og der er risiko for skred hele året. Vi holder øje med klinten hele tiden for at se, om der er forandringer. Gravesen oplyser, at man kan gå op til Lille Taler fra den anden side.