Trafikkaos for lukkede ører

Vordingborg - 08. oktober 2021 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Alt for høje hastigheder skaber utryghed i lille bysamfund, der ikke oplever at blive taget alvorligt af kommunen. Tværtimod føler beboerne sig tromlet.

I den lille landsby Skallerup oplever beboerne et stigende problem med både tung trafik og biler, der kører alt for hurtigt.

Det fortæller Flemming Jørgensen, der selv bor på Skallerupvej og ofte oplever farlige situationer, når han skal krydse den smalle kommunale vej, der går tværs igennem hans egne jorder på i alt 50 hektar. Levende hegn, vejsving og bebyggelse giver nemlig dårlig sigtbarhed på Skallerupvej, og Flemming har selv flere gange været ved at blive torpederet af motorcyklister, biler og lastbiler, når han skal ud på vejen med sin traktor.

I hver ende af Skallerupvej er der skiltning om, at lastbiler ikke må køre igennem, men enten ser lastbilchaufførerne ikke skiltene eller også står de forkert, så chaufførerne først opdager dem, når de allerede er drejet ned ad vejen og ikke kan vende lastbilen. I al fald kører der ifølge Flemming Jørgensen mange lastbiler på Skallerupvej.

- Lastbilerne vælter rundt og andre biler kører stærkere og stærkere, siger han til Sydsjællands Tidende, som han har taget kontakt til, fordi han ikke oplever, at problemet bliver taget alvorligt i Vordingborg Kommune.

- Folk går tur på Skallerupvej og ned til skoven, de lufter hunde og går med barnevognen. Det er ikke fair, at vi ikke bliver taget alvorligt, siger Flemming Sørensen, der har prøvet at få politiet ud og lave hastighedskontroller, men de har prioriteret andre sager. Han har også bedt Vordingborg Kommune lave nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger, men han har ikke indtryk af, at han bliver taget alvorligt i kommunen.

- De sagde, at det var dyrt, så jeg tilbød at skaffe pengene, men det ville de ikke tage imod, fortæller han.

Ødelægger drænrør Skallerupvej er en smal vej og det er svært for lastbiler og biler at komme forbi hinanden, derfor må de langt ud i rabatten, hvorved den køres op til et mudderælte.

Flemming Jørgensen og hans hustru driver både et Bed & Breakfast og udlejer ferielejligheder på deres gård på Skallerupvej.

- Det gør jo, at Skallerupvej helst skal være en fin vej, men når lastbilerne kører i rabatten, bliver det noget pladder, synes Flemming Sørensen, der har overnattende gæster fra både ind- og udland og både cykelturister og bilturister.

Flemming Jørgensen har selv lagt nogle store kampesten på sine egne jorder på begge sider af vejen, dels for at rabatten ikke bliver kørt op, dels i håb om at det kan sætte bilisternes fart lidt ned.

Han holder også selv så vidt muligt rabatten og slår græsset.

- Og vi påtager os gerne den opgave, siger han, men har brug for kommunens hjælp til at få hastigheden ned.

Mudder er imidlertid ikke det eneste problem ved at bilerne kører i rabatten. Der ligger nemlig også drænrør, og de kan ikke tåle især den tunge trafik.

- Drænet i siden af vejen måtte skiftes, fordi lastbilerne kører ovenpå det, fortæller Flemming Sørensen.

Fordrejer sagen For leden oplevede Flemming Sørensen så pludselig, at sagen tog en helt anden drejning.

En landinspektør stod og målte op ud for hans grund, og kommunen har indkaldt Flemming til et skelsætningsmøde 12. oktober.

- Men det er slet ikke det, det drejer sig om. Jeg er ligeglad med skellet. Jeg vil have hastigheden ned, siger Flemming Jørgensen og fortsætter:

- Jeg flytter gerne mine sten, hvis kommunen er villig til at lave noget, der kan få lastbiler og biler til at nedsætte hastigheden.

Han opdagede desuden, at kommunen ikke foretog opmålinger gennem landsbyen, men kun ud for hans jorder.

- Det er altså kun hos mig, de vil udmatrikulere, siger han og har dertil fået at vide af en advokat, at han kan risikere at blive pålagt at betale udgiften til skelsætningen.

- Men hvorfor kan jeg risikere at blive pålagt en udgift til skelsætning, når det ikke er det, jeg har bedt om, spørger Flemming Sørensen bekymret.

- Jeg føler mig kørt over af en damptromle, og sagen er endt et helt andet sted, om udmatrikulering af vejen. Det gavner ikke dem, og det gavner ikke mig, siger han.

Skilte har ikke hjulpet De trafikale problemer i Skallerup er ikke nye.

- For år tilbage fik vi lastbilskilte op og byskilte, siger Flemming, men oplever ikke, at det har hjulpet.

- Jeg har flere gange stoppet lastbiler og sagt til dem, at de ikke må køre her. Chaufførerne ved det ikke - eller det siger de i al fald, fortæller Flemming Sørensen, der har en idé om, at årsagen til den megen trafik - også den tunge trafik - skyldes bilernes gps'er og Google Maps, som bilister i dag ofte kører efter.

- Skallerupvej er den nærmeste vej til Møn, Præstø og Ugledige, fortæller han og synes, det må være muligt at få gps'er til at vise, at vejen er spærret for lastbilkørsel.

- Man må kunne rette det ind via Google, siger han.

- Jeg skal ikke afgøre, hvor eller hvad, der skal gøres. Jeg vil bare gerne have hastigheden ned og den tunge trafik væk, slutter han. Læs kommunens svar på kritikken i artiklen "Intet tyder på et generelt problem"