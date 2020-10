Efter åbningen af Netto i krydset ved Ugledigevej og Ørslevvej har de lokale efterspurgt bedre forhold for de bløde trafikanter i den ende af byen. Nu kommer der fortov og gadelamper.Illustration: Vordingborg Kommune

Trafikeret vej gennem byen skal gøres mere sikker

Vordingborg - 16. oktober 2020 kl. 05:27 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

I årevis har lokale i Ørslev råbt op om de farlige forhold for bløde trafikanter på Ørslevvej i Ørslev nord for Vordingborg.

Behovet for mere trafiksikkerhed blev kun større, da Netto valgte at etablere deres butik på hjørnet af Ørslevvej og Ugledigevej.

Kommunen har længe haft planer om at gøre noget ved strækningen, men de er altid endt med at blive udskudt. Nu er politikerne dog klar til at få gjort noget ved problemet.

Der er i alt afsat 2,5 millioner kroner til at få skabt bedre trafiksikkerhed. Pengene skal efter planen gå til at lægge fortov og opstille 20 gadelamper på en 600 meter lang strækning ad Ørslevvej fra krydset ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej. Oprindeligt var planen, at der skulle laves cykelsti på strækningen, men det bliver der ikke råd til.

For trods alt at gøre forholdene en smule bedre for cyklisterne, vil man markere en cykelbane i krydset ved Netto. Den 1,5 meter brede og 20 meter lange cykelbane skal gøre det nemmere for både bilister og cyklister at orientere sig i krydset.

Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget og formand for kommunens trafiksikkerhedsråd er glad for, at man trods alt har kunnet komme frem til en god løsning på trafikafviklingen i Ørslev.

- Vi kan ikke få en cykelsti for de penge, vi har, men vi kan stadig få en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden, forklarer udvalgsformanden, der håber at der bliver taget godt imod projektet.

- Vi ved, at det her har været et stort ønske fra Ørslev Lokalråd i mange år, fortæller han.

Sagen skal nu op i kommunalbestyrelsen, hvor man skal blive enige om at fremrykke 1 millioner og 50.000 kroner fra næste år til i år, så man allerede kan komme i gang med anlægsarbejdet i år.