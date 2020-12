Se billedserie Foto: Mille Holst

Trafikdræbte dyr får lov at ligge og rådne i vejsiden i månedsvis

Vordingborg - 30. december 2020 kl. 09:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

På statsvejen mellem Langebæk og Kalvehave ligger to trafikdræbte rådyr - og dér har de ligget i nogle måneder. Det er normal praksis for Vordingborg Kommune, men ikke for Vejdirektoratet, som har ansvaret på den pågældende vej. Vi har talt med parterne om, hvad man kan og skal gøre, når ulykken er sket og et dyr er blevet påkørt.

På landevejen lidt udenfor Langebæk i retning af Kalvehave ligger to døde rådyr i rabatten, og det har de gjort længe.

En borger fra Kalvehave, der dagligt kører på strækningen, fortæller til Sydsjællands Tidende, at dyrene har ligget der siden slutningen af oktober måned. De blev kørt ned med cirka en uges mellemrum.

Han har selv trukket dyrene ud i rabatten, så de ikke er til fare for trafikken, men han undrer sig over, hvorfor de ikke bliver fjernet, for det ser makabert ud med de to store kadavere liggende i vejsiden.

Det ene af rådyrene mangler i dag hovedet; det andet ser mere helt ud, men mangler øjnene. Der er desuden gået hul på begge dyr, så indvoldene er begyndt at flyde ud.

Borgeren har selv forsøgt at give besked både til Dyrenes Vagtcentral på 1812 og sidenhen til politiet, for at få myndighederne til at reagere. Men i skrivende stund er der tilsyneladende intet sket - og dyrene ligger døde i vejkanten på i al fald ottende uge.

Hos Dyrenes Vagtcentrals hjemmeside kan man læse, at døde dyr ikke sorterer under dem. "Man kan hjælpe ved at trække det døde dyr ind i rabatten", hedder det blandt andet. Og det er netop det, borgeren fra Kalvehave har gjort. Men hvem har så ansvaret for de døde rådyr? Det sætter vi os for at undersøge.

Det ser makabert ud, når et dødt råvildt får lov

at ligge og rådne i vejkanten over flere måneder.

Kommunen lader naturen råde, men Vejdirektoratet,

som har ansvaret for dyret på dette foto, vil fjerne det

”ved lejlighed”. Foto: Mille Holst



Vejdirektoratet tager affære Ifølge borgeren, der gerne vil have de to kadavere fjernet fra rabatten, har politiet givet henvendelsen videre til Vordingborg Kommune. Men den melding undrer Michael Kornbech, der er driftsleder i kommunen.

- Politiet bør vide, hvad der er kommunevej og hvad der er statsvej, siger han til Sydsjællands Tidende. Og netop den vej, de døde dyr ligger på, er statsvej og hører således under Vejdirektoratet.

Avisen ringer derfor videre til Vejdirektoratets pressechef Martin Østergaard-Nielsen. Han kender ikke selv noget til sagen, men giver umiddelbart efter samtalen med Sydsjællands Tidende direktoratets afdeling i Næstved besked om, præcis hvor der pt. ligger to døde rådyr.

- Så skal de nok fjerne dem ved lejlighed, siger han.

Og netop "ved lejlighed" er nøgleordene. Da de to dyr ligger i rabatten og dermed ikke er til fare for trafiksikkerheden, er opgaven med at fjerne dem nemlig ikke en førsteprioritet for Vejdirektoratet.

- Ligger de på vejen, så kommer vi lige med det samme, mener Martin Østergaard-Nielsen, der dog mener, at vejdirektoratet fjerner også de døde dyr, der ligger i rabatter.

Et hovedløst rådyr har et par måneder ligget i

vejkanten udenfor Langebæk. Foto: Mille Holst



Sårede dyr skal opspores I Vordingborg kommune har man en lidt anden tilgang til trafikdræbte dyr.

- Vi flytter dyr, hvis de ligger på kørebanen og er til fare for trafikken. Men vi lader dem ligge, hvis de ikke udgør en risiko, fortæller Michael Kornbech og fortsætter:

- Der er ikke noget til hinder for at de får lov at ligge derude og forgå i naturen.

Han kan dog godt forstå, at nogle borgere synes at det ser makabert ud. Han gør derfor også opmærksom på, at man i kommunen fjerner døde dyr, hvis man ved, at der ligger en børnehave i nærheden eller hvis de ligger et sted, hvor der går mange mennesker.

Fagchef Lise Hansen Thorsen undrer sig over, at de døde rådyr har fået lov til at ligge så længe, og hun vil personligt kigge efter dem, næste gang hun kører forbi på strækningen.

- Men vi tager ikke nogen opgaver på statsvejen, men selvfølgelig hjælper vi Vejdirektoratet, hvis de beder om hjælp, siger hun.

Lise Thorsen er selv jæger og oplever at det tidspunkt, hvor folk får fri på arbejde i øjeblikket falder sammen med tidspunktet hvor råvildtet er særligt aktive.

- Der er mange rådyr for tiden. De går rundt i skumringen især på strækninger med krat og bevoksning, og ved vintertid samler de sig i flokke, fortæller hun og opfordrer derfor til at borgerne er særligt opmærksomme ved morgengry og solnedgang.

Fakta Påkører man et vildt dyr skal man ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812 og så præcist som muligt angive, hvor dyret er. GPS oplysninger er her gode eller angivelse af numrene på det nærmeste vejfyr. Alternativt kan man kontakte Dyrenes Beskyttelse på telefon 33 28 70 00.

Er dyret dødt kan man tage fat i Vejdirektoratets Trafikcenter på telefon 20 61 26 64, hvis dyret ligger på en statsvej.

Er påkørslen sket på en kommunalvej, kan kommunen varskos på sit vagtnummer 2520. - Der kommer ikke ét dyr; der kommer dem eller ti. Derfor er risikoen også større for påkørsler, siger hun og opfordrer til at folk er særligt opmærksomme, hvis de er ude og køre i skumringen. Også hos Naturstyrelsen oplyser man, at rådyr er særligt aktive og udsatte for påkørsler i april og maj måned samt i oktober og november.

Det ligger Lise Thorsen meget på sinde, at man sikrer sig, at et dyr er ok, hvis man påkører det.

- Vi skal passe godt på dyrene. Har man påkørt et dyr, skal man sikre sig, at det er ok, siger hun og fortsætter:

- Et såret rådyr skal opspores af en jæger med schweisshund, slutter hun.

De to rådyr er så småt begyndt at gå i

opløsning. Foto: Mille Holst