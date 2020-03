Der skal skabes bedre sammenhæng mellem de kommunale bygninger og ude-arealer. Derfor har Vordingborg kommune valgt at slanke ledelsen og sætte Lise Thorsen i spidsen for Trafik og Ejendomme.Privatfoto

Trafikchefen har overtaget ejendomme

Vordingborg - 30. marts 2020 kl. 07:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et hus hænger sammen med haven, og det samme gælder for de kommunale bygninger. Der er brug for større sammenhæng, uanset om man er inde eller ude. Derfor har Vordingborg Kommune besluttet at slanke den kommunale ledelse og lægge to afdelinger sammen.

Den ellers i forvejen meget omfattende Trafik, Park og Havne-afdeling er blevet lagt sammen med ejendomscentret i en afdeling, der nu hedder »Trafik og Ejendomme«.

I spidsen for den nye sammenlagte afdeling står Lise Thorsen, den hidtidige chef for Trafik, Park og Havne.

- Direktionen har kigget på opgavernes fordeling og har haft et ønske om at samle området, så vi kan få en helhedsorienteret indsats, forklarer Lise Thorsen.

Hun overtog officielt ansvaret for ejendomscentrets opgaver 1. marts, lige inden coronakrisen. Det har ikke været det mest oplagte tidspunkt at overtage et nyt område på. Især ikke et område, der har vigtige funktioner i forhold til kommunens nødberedskab.

Under det tidligere ejendomscenter hørte blandt andet hele rengøringsenheden til, og her har man nu fået ekstra travlt med at holde plejecentre og andre dele af pleje- og omsorgsområdet rene, så smitterisikoen kan minimeres. Andre ansatte har også fået nye funktioner som en del af nødberedskabet med alt fra kørsel til uddeling af hjælpemidler.

- Det er meget positivt, den opbakning der er fra medarbejderne. På trods af, at vi er helt nye sammen, så er alle meget ivrige efter at arbejde sammen og se nye muligheder, forklarer Lise Thorsen.

Den nu tidligere bygningschef Peter Tommerup fortsætter i kommunen, men nu som projektleder for større anlægsprojekter.

- Vi arbejder tæt sammen, og jeg er glad for hans input. Han har trods alt været længere tid i kommunen end jeg, fortæller Lise Thorsen.