Se billedserie Træerne er blevet fjernet med en stor gravko. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Træer ryddet for kunstgræsbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træer ryddet for kunstgræsbane

Vordingborg - 19. april 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er for længst vedtaget, at der skal bygges en kunstgræsbane mellem Møn Skole og Mønshallerne, og nu er byggeriet gået i gang.

Første skridt var at rydde de store træer på volden mellem de to baner, og det blev gjort onsdag og torsdag. Næste skridt er at rydde volden, og derefter lægges sten ovenpå græsset. Selve kunstgræsbanen lægges på toppen, og dermed mener entreprenøren, at regnen kan sive ned igennem de forskellige lag, så vand ikke skulle blive de store problem.

Det er Karise Anlæg & Byg, der har entreprisen, og firmaet har stor erfaring med at konstruere kunstgræsbaner over hele Danmark. Der vil blive etableret et nyt lysanlæg, så banen kan blive bedre oplyst, og så lys på omgivelserne reduceres mest muligt.

Placeringen af banen er sket i samarbejde og efter ønsker fra Møns hallerne, Møns Fodbold klub og Vordingborg Kommune.

Anlægsarbejdet og kunstgræsentreprisen forventes at være afsluttet efter sommerferien, når skolerne starter op igen. Vordingborg Kommune henstiller til, at alle respektere at det er en byggeplads, og hegnet opsættes som en sikkerhedsfunktion.

De sørgelige rester af træerne ligger ved siden

af ved siden af volden på den anden side af stien.

Foto: Claus Vilhelmsen