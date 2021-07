Se billedserie Beboerne i Søvænget på Vognmandsmarken i Vordingborg kan se frem til en enorm huslejestigning, når lejlighederne skal sættes i stand fra top til bund. Foto: Lars Christensen

Totalrenovering giver enorm huslejestigning

Vordingborg - 15. juli 2021 kl. 05:50 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En huslejestigning på svimlende 34 procent. Det er, hvad beboerne i boligafdelingen 516 Søvænget kan se frem til.

Boligafdelingen ligger på Vognmandsmarken i Vordingborg og består af 16 boliger, der blev bygget tilbage i 1972.

Lejlighederne er nu i så dårlig stand, at det er nødvendigt med en omfattende istandsættelse. Et arbejde, der blandt andet består af udskiftning af gavle, alle tagplader og alle vinduer og døre. Desuden er der brug for efterisolering af facader ved vinduespartier og af soklerne udvendigt.

»Når man forsøger at udskifte enkelte tagplader, må man også skifte de omkringliggende, fordi de smuldrer, når man tager fat i dem i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det er ikke længere muligt og forsvarligt at gå på taget for at skifte enkelte plader. For at fremtidssikre afdelingen bør hele taget derfor udskiftes«, lyder det blandt andet i beskrivelsen af renoveringen.

Nok det maksimale

Projektet forventes at komme til at koste omkring 12 millioner kroner. Størstedelen af pengene findes ved et lån i Nykredit på knap 9,3 millioner kroner, men beboerne kommer ikke uden om en ret så heftig huslejestigning.

Huslejestigningen på de forventede 34 procent svarer til gennemsnitlig 252,42 kroner pr. kvadratmeter pr. år.

Den store stigning blev også bemærket på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, da politikerne skulle tage stilling til en kommunegaranti til lånet.

- Beboerne har selv godkendt det, og man kan også konstatere, at de har haft en relativ lav husleje ind til nu, men så stiger de også til det, der nok er det maksimale man kan give i sådan en bolig fremadrettet, lød det fra borgmester Mikael Smed (S).

Poul A. Larsen (S), der sidder med i bestyrelsen for Vordingborg Boligselskab, understregede også, at man har diskuteret huslejestigningen grundigt.

- Vi synes også, at det er en enorm prisstigning, men det skyldes, at de her boliger trænger til en totalrenovering. Når vi er færdige, så får man en rigtig, rigtig god bolig på 120 kvadratmeter til knap 10.000 kroner plus forbrug, forklarede han.

For at kunne komme i gang med den nødvendige renovering har politikerne godkendt en kommunegaranti for lånoptagelse på 39,49 procent svarende til 3,7 millioner kroner.