Se billedserie Pia Springborg Riber med det hårdt ramte piletræ i baggrunden. En af stammerne er væltet ned i bedet, hun står foran og har taget et mindre træ med sig i faldet. Foto: Lene C. Egeberg

Tornado splitter kendt have ad: Møbler fløj gennem luften

Vordingborg - 22. oktober 2021 kl. 12:02 Af Lene Egeberg Kontakt redaktionen

76-årige Pia Springborg Ribers er med god grund stolt af sin have i Spejlsby. Igennem 30 år har hun omhyggeligt bygget den op og passet den med et så vellykket resultat til følge, at den kom med i bogen "Nordiske Haver" - et af mange værker fra haveeksperten Claus Dalbys hånd.

Men efter uvejret natten til torsdag tager haven sig noget mere medtaget ud end normalt, for der er efter alt at dømme gået en tornado eller skypumpe gennem den.

Det har blandt andet medført, at havens store pragt, et enormt piletræ, er blevet hærget nærmest til ukendelighed, med store stammer vredet af og kastet rundt i haven.

En af stammerne ligger hulter til bulter oveni et bed, en anden er væltet ned over et valnøddetræ, som på sin side er knækket under vægten og selve piletræet står nu med de forvredne rester af stammerne stikkende ud til hver side.

Pia Springborg Ribers selv sov igennem det hele - stort set.

- Jeg kan huske, at jeg midt i min søvn ud på morgenen hørte en slags brølen udefra, men det var ikke nok til, at jeg stod op for at se, hvad det var, siger hun.

Derfor var det først, da hun stod op ved 9-tiden, at det begyndte at gå op for hende, hvad der var sket.

- Næste morgen kom jeg ud i køkkenet, og ud af et af vinduerne så jeg, at en af havestolene lå oveni mine krukker, siger hun og peger ud på terrassen.

Så kiggede hun ud af et andet vindue og fik øje på piletræet, der var flækket og lå spredt i den ellers formfuldendte have.

- Det må have været virkelig kraftigt, for det er et gammelt træ med store, tykke stammer, og det var ikke sygt, siger hun.

Selvom piletræets skæbne ikke huer hende, medgiver hun også en vis beundring for naturens kræfter:

- Jeg ville virkelig gerne have set det. Jeg elsker natur og synes, sådan noget er vildt spændende, siger hun.

Nu skal Pia Springborg Ribers finde ud af, hvad hun gør med resterne af piletræet og ikke mindst resten af haven. Det er, naturens hærgen til trods, heldigvis kun en relativ begrænset del af haven, der er blevet ramt.

- Det er som om, den lige har fulgt en stribe gennem haven og så er forsvundet ud over marken, siger hun.