Efterårets deltagere i Toppen af Poppen, som i denne uge optages på Møn. Fra venstre er det Pernille Rosendahl, Søren Sko, Claus Hempler, Silas Bjerregaard, Lis Sørensen, Annika Aakjær og Thøger Dixgaard. Foto: Thomas Ravn/TV2

Toppen af poppen har indfundet sig på Møn

Vordingborg - 02. maj 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man i løbet af ugen får øje på nogle ansigter, der virker bekendte i andet end bare den normale ø-sammenhæng, så er man nok ikke helt galt afmarcheret.

Det er nemlig navne som Pernille Rosendahl, Søren Sko, Claus Hempler, Silas Bjerregaard, Lis Sørensen, Annika Aakjær og Thøger Dixgaard - alle kendte navne fra musikkens verden.

At de nu i fællesskab har indfundet sig på øen, skyldes, at TV2 i denne uge optager de indslag, der skal sendes til efteråret i det populære musikprogram »Toppen af Poppen«. For de få, der ikke har hørt om eller set programmet, så handler det om, at kunstnerne bliver rystet godt sammen og bedt om at fortolke hinandens sange. Det er ottende sæson af programmet, der nu skal optages på Møn.

Sangerne og produktionsholdet ankom til Møn mandag, og tirsdag blev banen så kridtet op med de første optagelser, som fandt sted på Sukkerfabrikken, hvor der er blevet indrettet et tv-studie til formålet.

Her stod kulturentreprenør Kristina Ask klar til at byde velkommen, og hun var svært tilfreds med tv-holdets valg af Sukkerfabrikken som omdrejningspunkt for optagelserne.

- Det er skønt at der bliver sat fokus på Sukkerfabrikken som en unik ramme om kulturelle oplevelser. Den nedlagte industri inspirerer netop til at fortolke og tænke nyt, siger hun.

Det er imidlertid ikke kun Sukkerfabrikken, gæsterne kommer til at kaste glans over. De skal nemlig i løbet af udsendelserne rundt på hele Møn for at hente inspiration til de musikalske oplevelser, der er hele kernen i programmet.

Kunstnerne selv skal bo på Hotel Stege Nor undervejs i forløbet, mens produktionsholdet er indlogeret på Residens Møen.

Det er således lidt af en fjer i hatten for turistindustrien på Møn, at der med et så populært program bliver sat spotlight på øen.

- Det er et scoop for Møn at få en TV-produktion som denne til øen, siger Ole Eskling, chef for Møns Klint Camping:

- TV2 vil uden tvivl skabe et enestående portræt af Møn, både som den smukke, uslebne diamant øen er, men også som et dynamisk samfund, tilføjer han.

Blandt de steder, der får besøg af tv-holdet i løbet af opholdet er selvfølgelig Møns Klint, Klintholm Havn og Færgen Møn.