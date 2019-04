Se billedserie Tinghøjvej 4A med tilhørende boldbaner. Til venstre er det Over Vindinge Forsamlingshus. Foto: Google Maps

Tom skole efter konkurs: Asfaltsjakket efterlyser gode idéer

Vordingborg - 06. april 2019

Efter friskole er gået konkurs står entreprenørfirmaet Asfaltsjakket nu tilbage med de tomme bygninger i Over Vindinge. Direktør Jørgen Steffensen aner ikke, hvad han skal bruge dem til.

- Har du en god idé?, spørger han retorisk og tilføjer, at ingen foreløbig har vist interesse for at starte ny skole i bygningerne.

Asfaltsjakket købte bygningerne i 2015 for at sikre, at den lokale friskole, der i flere år havde været hårdt presset på økonomien, kunne overleve. Bygningerne fra 1958 husede i mange år den lokale kommuneskole med plads til omkring 140 elever. Siden 2003 har der været friskole.

Ifølge BBR-oplysningerne er skolen på 1.632 kvadratmeter med 586 kvadratmeter kælder, 24 værelser og en grund på 8.162 kvadratmeter. Den offentlige vurdering er sat til 8.8 millioner kroner. Det koster ifølge Jørgen Steffensen omkring 60.000 kroner om året at have bygninger stående tomme.

- Da vi købte bygningerne, så det ud som om, at skolen ville kunne køre videre. Det er et tab for området, at der ikke længere er en lokal skole, fastslår Jørgen Steffensen.

Jørgen Steffensen skal nu have møde med Vordingborg Kommune i håb om, at de har brug for at leje ekstra kvadratmeter. Den lokale idrætsforening bruger skolen, og det samme gør en flok gymnaster. Også en budoklub har vist interesse for at bruge gymnastiksalen yderligere, siger han og tilføjer, at skolen ligger lige ud til et stadion med fine boldbaner.

- Vi er meget åbne overfor forslag. Folk kan bare henvende sig, siger han.