Togfører i alvorlig livsfare før politiet skød mand med kniv

Politiet blev tilkaldt, og herfra eskalerede dramaet. Det endte med, at en betjent skød manden med et eller flere skud for at passivisere ham.

Det er ikke hverdagskost for DBS's ansatte, at passagere går amok eller truer personalet.

- Vi har et kriseberedskab, som træder i kraft. Der vil blive taget kontakt til dem for at få talt ud om det, og for at få afdækket om der er behov for yderligere hjælp, herunder psykologhjælp, fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.