Togene kører igen mellem Orehoved og Vordingborg

Når Ringsted-Femern Banen er færdigudbygget, så vil mere end 100 broer være ombygget for at være klar til den kommende elektrificering, der vil være dobbeltspor fra Ringsted til Holeby, banen er gjort klar til højere hastighed og nyt signalsystem er installeret, skriver Banedanmark

Passagererne kan igen tage toget mellem Vordingborg og Orehoved, efter at Banedanmark har arbejdet de seneste fem måneder med at gøre banen klar til fremtiden, skriver Banedanmark i en pressemeddelelse søndag morgen.

Fakta

Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt Holding A/S

Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t for persontog.

Ringsted-Femern Banen har et samlet budget på 9,5 mia. kr. (2015-priser)

Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter tunnelen under Femern Bælt.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr. (2015-priser)