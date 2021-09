Nu skal togførere og buschauffører i Vordingborg blive bedre til at koordinere, så busserne venter på togpassagerne. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tog og bus taler sammen i nyt forsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tog og bus taler sammen i nyt forsøg

Vordingborg - 30. september 2021 kl. 16:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Kan sidste bus ikke bare vente på toget, hvis toget er forsinket? Det er sværere at lykkes med, end man umiddelbart skulle tro. Derfor søsætter DOT, Din Offentlige Transport, nu et forsøg, hvor sidste tog og bus deler information om forsinkelser, så bussen kan vente på, at toget triller ind på stationen.

I løbet af 2020 testede DOT forskellige løsninger, der kan gøre den sidste del af rejsen bedre.Mange kunder undrer sig, hvis bussen forlader stoppestedet, netop som toget triller ind på perronen. Men det er ikke helt så nemt, som det lyder at få tog og bus til at tale sammen. For det første kan buschauffører ikke alle steder se toget fra stoppestedet eller nå at tjekke i rejseplanen, om toget ankommer forsinket til en station. For det andet er der i dag ikke en etableret kommunikationskanal mellem tog og bus. For det tredje handler forsøget på Vordingborg Station også om at teste, hvor længe en bus rent faktisk kan vente på toget, uden at kunder ved de næste stoppesteder oplever markante forsinkelser, når de står og venter på sidste bus.

DOTs første forsøg med en kommunikationskanal mellem lokomotivførere og buschauffører fandt sted på Ringsted Station fra december 2020 til marts måned 2021, og nu sættes det næste forsøg i gang på Vordingborg Station. Helt konkret betyder det, at buschaufførerne i Movias busser på Vordingborg Station via en skærm kan se, om regionaltoget er forsinket i sin ankomst til stationen. Fra klokken 20 og indtil sidste bus afgår fra stationen, vil busserne vente på toget, når det er op til 5 minutter forsinket, så kunderne ikke misser deres forbindelse om aftenen.

- Vi vil gerne give kunderne en længe efterspurgt service i aftentimerne uden for Storkøbenhavn, hvor vi sørger for, at de sidste busser venter, hvis toget er forsinket. Vi har derfor udvalgt stationer i forsøget, hvor vi kan se, at der normalt er mange kunder, som skifter fra tog til bus i aftentimerne, fortæller Rune Jon Jensen, sekretariatschef i DOT Din Offentlige Transport.

Tiden er den rette nu Forsøget er et led i udmøntningen af DOTs strategi for at få flere kunder i kollektiv transport.

For så vidt angår Movia's buschauffører, er oplevelsen fra forsøget på Ringsted Station positiv. Indsamling af kundeoplevelser med forsøget på Ringsted Station var til gengæld sparsom, da forsøget kom i gang under corona, hvor samfundet var lukket ned, og der kun var få kunder i den offentlige transport. Nu hvor myndighederne har fjernet alle rejserestriktioner, er der grundlag for at finde ud af, hvad kunderne synes om forsøget.

- For DOT betyder det meget at være i dialog med vores kunder. Derfor vil vi også involvere kunderne i at evaluere vores næste forsøg, når det har kørt noget tid, fortsætter Rune Jon Jensen.

Forsøget på Vordingborg station startede i uge 38 og vil fortsætte året ud. Derefter skal det evalueres.