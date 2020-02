Tønder fik en på sinkadusen

Se billedserie Prinsesser, superhelte og en enkelt banan havde fundet vej til gården ved støberihallerne. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 22. februar 2020

De gamle støberihaller gav læ, da børn i udklædninger af alle slags tørnede sammen i Præstø. Der var handlet fastelavnsboller til 200 gæster, men vejret fik nogle til at blive hjemme.

- Jeg vil tro, at her er omkring 100 børn og cirka halvt så mange forældre. Vi ved, at vejret kan være en udfordring, men gården er en god ramme, fordi vi kan gå forberede lidt i dagene op til, fortæller Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening, der sammen med Præstø Børnehus' forældreforening og Præstø Brandværnsmuseum arrangerede.

Indenfor i læ for regn og vind havde forældreforeningen indrettet en lille café, hvor man kunne købe hjemmebagt kage og diverse drikkevarer.

- Vi gør det for at give bedre forhold for vores børn i dagligdagen. Blandt andet har vi planlagt et prinse- og prinsesseløb til foråret, og på sigt vil vi også gerne stå for sankthans på stranden. De penge, vi tjener ind, kan vi for eksempel bruge på at give børnene en udflugt om sommeren, når der ikke er så mange børn i institutionen, forklarer Barbara Ziska.

I nabofløjen var det ikke børn men gamle brandsprøjter, der blev tjent penge til. De frivillige fra Præstø Brandværnsmuseum stiller gerne op, når der er fest i gaden.

- Når ungerne spørger, fortæller vi, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Vi fortæller også om brandsprøjterne, og børnene får lov til at komme op og sidde i dem, fortæller Egon Petersen.

- Sidste år havde vi 1700 besøgende. Vi valgte at sætte brandbiler og sprøjter ud på gaden - det trak mange nysgerrige til. Alene under Fransk Forår kom der 800 gæster, fortæller Thomas Laursen, formand for Præstø Brandværnsmuseum.