Tømrermester vinder PraktikPladsPris 2020

Vordingborg - 02. december 2020

Der var ingen tvivl, da DI Sydsjælland skulle kåre vinderen af PraktikPladsPris 2020. Prisen går til Mester Madsen A/S i Bårse. Her tager man stort ansvar for at uddanne næste generation af bygningssnedkere og tømrere, som der er stor efterspørgsel efter i bygge- og anlægsbranchen.

- Valget faldt naturligt på Mester Madsen. Virksomheden bidrager væsentligt til at uddanne næste generations arbejdskraft, og det fortjener at blive belønnet, siger Peter Rosenkrands, næstformand i DI Sydsjælland og administrerende direktør for Knudsens Extrusion ApS i Præstø.

Han overrakte onsdag morgen prisen sammen med Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune.

Mester Madsen A/S har cirka 38 ansatte, hvoraf ni er lærlinge. Det betyder, at virksomheden ligger et stykke over måltallet for antal lærlinge i trepartsaftalen, hvor en virksomhed af Mester Madsens størrelse typisk vil være forpligtet til en til to lærlinge.

- For os er det naturligt at have mange lærlinge. Vi har altid et mål om, at medarbejderstaben som minimum skal bestå af 25-30 procent lærlinge. Det er en del af vores DNA i virksomheden at uddanne unge mennesker, forklarer tømrermester Anders Madsen.

Han mener, at uddannelsen af de unge er et fælles samfundsansvar. Og den indstilling er der brug for, mener Peter Rosenkrands.

- Vi ved, at vi i nær fremtid kommer til at mangle unge med en erhvervsuddannelse inden for nærmest alle brancher. Mit håb er, at gode lærepladser sammen med udsigten til fast arbejde er med til at gøre en erhvervsuddannelse endnu mere attraktiv, siger han.