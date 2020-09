Gregers Friis Pedersen kan se tilbage på over 40 år som tømrer. De sidste 20 har været som selvstændig. Foto: J.C. Borre Larsen

Tømrermester fejrer jubilæum

Han stod i 1979 i lære hos datidens store tømrermester i Præstø Knud Ove Lund Jensen. Bagefter var han hos forskellige tømrermestre, inden han i 2000 besluttede at gå solo.

- Jeg har altid været glad for faget, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev selvstændig, siger Gregers Friis Pedersen, som løser alle opgaver inden for snedker- og tømrerfaget.