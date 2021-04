Nikotinposer er et godt alternativ til cigaretter, mener man i tobaksindustrien, der går i rette med lokal rygestopkonsulent. Foto: J.C. Borre Larsen

Tobaksindustrien: Snus er et bedre alternativ

Vordingborg - 17. april 2021

Snus er et godt alternativ til rygning. Det mener direktør hos Tobaks Producenterne, Tine Marie Andersen, der ikke er enig med Vordingborg Kommunes rygestopkonsulent. Men rygestopkonsulenten står fast.

At snus er skadeligt for kroppen, især for unge, er Tine Marie Andersen, direktør hos Tobaks Producenterne ikke i tvivl om. Hun påpeger dog, at artiklen "Flere unge bruger snus", som blev bragt hos Sydsjællands Tidende den 24. marts, indeholder flere faktuelle fejl.

- Når rygestopkoordinator i Vordingborg Kommune Karen Hemmingsen sidestiller brug af snus og nikotinposer med rygning, taler hun imod bred forskning, der viser, at der er væsentlig forskel på produkternes skadelighed, påpeger Tine Marie Andersen. Hun henviser til forskning, der viser, at snus og nikotinposer, er langt mindre skadeligt for kroppen end cigaretter.

- Nikotinposer er ikke et sundt produkt, men de norske sundhedsmyndigheder kalder det for en positiv nettoeffekt for folkesundheden, siger hun og påpeger, at det skyldes, at brugen af snus har mindsket forbruget af cigaretter, som er mere skadeligt at anvende.

- De norske sundhedsmyndigheder vurderer altså, at den snus, der sælges i Skandinavien, har været en folkesundhedsmæssig gevinst. Det skyldes, at det bruges som alternativ til cigaretter, påpeger Tine Marie Andersen. Alligevel tilføjer hun, at nikotin selvfølgelig aldrig er godt for kroppen, især ikke for unge og børn, som Karen Hemmingsen også påpeger.

Fejl i syn på snus Selvom nikotin ikke er sundt for kroppen, mener Tine Marie Andersen, at konsekvensen i Karen Hemmingsens udtalelser bunder i, at især voksne rygere får et fejlagtigt syn på snus.

- Hvis du som ryger bliver informeret om, at det ikke er bedre at bruge snus end at ryge, så er der nok stor sandsynlighed for, at du ikke vil kvitte cigaretterne til fordel for snusen, udtaler Andersen. Derfor fastlægger hun, at forskning viser, at snus, uanset om det er den danske variant- nikotinposer, som udelukkende indeholder nikotin, eller det er den svenske, som både indeholder tobak og nikotin, er mindre skadeligt end cigaretter.

- Omkring 35 procent af de danske rygere siger, at de ikke ønsker at stoppe med at ryge, siger hun og tilføjer, at hvis den gruppe af mennesker bliver informerer korrekt om alternativer til rygning, så kan det være en sundhedsmæssig gevinst for dem på sigt, da de kan lægge det mest skadelige produkt fra sig, som er cigaretten.

- Det bedste for deres helbred havde været helt at stoppe brugen af nikotin- og tobaksprodukter, men vi har jo denne her andel af rygere, som ikke ønsker at stoppe, siger hun og tilføjer, at det er i disse situationer at røgfri produkter som snus, er et bedre alternativ.

Den danske debat fejler At nikotinposer øger risikoen for kræft, blandt andet i bugspytkirtlen, som rygestopkoordinator Karen Hemmingsen udtaler i den tidligere artikel, mener Tine Marie Andersen ikke er dokumenteret.

- Grundlæggende har vi brug for en mere oplyst og evidensbaseret debat om de her produkter, siger hun og påpeger, at WHO blandt andet har udtalt, at nikotin i sig selv ikke er kræftfremkaldende. Og så tilføjer hun, at EU's videnskabelige komite, SCENIHR, har konstateret, at snus er 90 procent mindre skadeligt end cigaretter, og det er vel og mærke den snus, der indeholder tobak. Derudover mener Tine Marie Andersen, at hun mangler dokumentation for, at brugen af nikotinprodukter som nikotinposerne forøger risikoen for angst og eller depression.

- Man kan mene nok så meget om vores industri, men de her fejlagtige informationer er bare ikke til gavn for især de uoplyste rygere. Hun mener, at debatten om røgfri produkter er langt mere oplyst i Norge, Sverige og Storbritannien, og håber på, at vi i Danmark kan opnå samme oplyste grundlag, når tobaks- og nikotinprodukter diskuteres.

Lokal rygestopkonsulent står fast Karen Hemmingsen, der er rygestopvejleder i Vordingborg Kommune, er ikke enig med tobaksindustriens udsagn ovenfor med henvisning til de unges stigende brug af nikotinposer.

- Det kan - på baggrund af forskning og forskellige studier - kort og entydigt fastslås: Cigaretter er skadelige. Snus er skadeligt. Tyggetobak og nikotinposer er skadelige. Og unge mennesker kan blive meget afhængige af nikotinprodukter. Tobak koster hvert år cirka 14.000 mennesker livet i Danmark, slår hun fast overfor Sydsjællands Tidende

- Cirka to ud af tre, der ryger, vil gerne stoppe med at ryge. Hvor stort tallet er for brugere af tyggetobak og nikotinposer, ved vi ikke. Men der opleves lokalt et stigende antal unge, der gerne vil stoppe med at bruge nikotinposer, snus og tyggetobak, fortsætter hun og henviser til dansk forskning:

- En af landets førende tobaksforskere, professor og overlæge på Frederiksberg Hospital, Charlotta Pisinger, har fastslået, at man endnu ved for lidt om langtidsskadevirkningerne ved brug af nikotinposer. Her vil de kommende års forskning gøre os klogere og hjælpe til, at man kan træffe et mere oplyst valg i forhold til eksempelvis nikotinposer. Alle nikotinprodukter er vanedannende, og det er korrekt, at man bør skelne mellem produkter, der indeholder tobak, og dem, der ikke gør. Det formodes - med vores viden i dag - at nikotinposerne skader, men på andre måder end cigaretter gør.

- Rygning og brug af snus og andre nikotinprodukter er en privat sag. Vi tilbyder velafprøvede (ryge)stopforløb til alle, der ønsker det. Også i forhold til snus, tyggetobak og nikotinposer. Og man er altid velkommen til at kontakte os og høre mere, slutter Karen Hemmingsen.