To veje spærres permanent

- Efter at broen over jernbanen blev etableret, og vi dermed kunne slå to fluer med et smæk ved at forbedre trafiksikkerheden, gav det rigtig god mening at vedtage det. Og det er altså kun en tilvænningssag ikke at skulle køre igennem villakvarteret, som man har gjort førhen. Jeg tror rigtigt mange har forståelse for, at vi prioriterer skoleelevers trafiksikkerhed over få minutters omkørselstid, siger Michael Larsen.