To skudepisoder på få dage: Flere skud affyret mod hus

Flere politipatruljer blev sendt til stedet, og det blev fastslået, at der var tre skudhuller i et hus.

Det er anden gang inden for få dage, at politiet undersøger skyderier i Vordingborg.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Tidligt mandag morgen klokken 4.40 blev der affyret flere skud mod en ejendom i Kirsebærplantagen i Nyråd uden for Vordingborg.

Ingen personer er kommet til skade ved skyderierne.

Det er politiets opfattelse, at konflikten er afgrænset til personer i bandemiljøet, siger politiinspektør Kim Kliver, og fortsætter:

- Det er nu anden gang inden for to dage, at vi ser, at hensynsløse kriminelle bruger skydevåben i en intern konflikt. Lad det være helt klart: Politiet sætter målrettet ind med både efterforskning og synlig tilstedeværelse i nærområder af Vordingborg. Vi ser med meget stor alvor på de to sager, som efter vores vurdering har en snæver sammenhæng på grund af personsammenfald. Jeg skal understrege, at politiet betragter konflikten som et internt opgør mellem medlemmer af kriminelle bander.

Politiet opfordrer evt. vidner, der set eller hørt noget mistænkeligt, til at ringe til politiet på tlf. 1-1-4.