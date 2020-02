Elmelunde Kirke er en af de fire middelalderkirker, som et eventuelt nyt fælles østmønsk menighedsråd skal tage sig af. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: To menighedsråd vil erstattes af ét Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To menighedsråd vil erstattes af ét

Vordingborg - 28. februar 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

er er flere fordele end ulemper, hvis to menighedsråd bliver til et.

Det mener i hvertfald flertallet af medlemmerne i henholdsvis Borre-Magleby og Keldby-Elmelunde menighedsråd på Møn, som derfor nu indkalder sognebørnene til et menighedsmøde, hvor det skal afgøres, om rådene skal smeltes sammen til ét, når der er menighedsrådsvalg til november.

Det sker som en følge af, at de to pastorater i november sidste år blev lagt sammen til ét pastorat, der fik samme præst: Pia Hjort-Nielsen.

Og det er da også blandt andet hensynet til præsten, der gør, at menighedsrådene nu har fået den tanke at fremover lade pastoratet styre af et enkelt råd. Det forklarer menighedsrådsformand Karin Skovgaard fra Keldby-Elmelunde Sognes menighedsråd.

- Fordelen er primært, at når vi nu har samme præst, så vil hun ikke længere skulle forholde sig til to menighedsråd men kun til ét, og det gør det lidt lettere for hende at administrere, siger Karin Skovgaard.

Ulemperne er til gengæld få, mener menighedsrådsformanden:

- Der bliver kun et menighedsråd til at dække de fire middelalderkirker, som vi har, og det er der altså en del administration omkring. Så det vil selvfølgelig give mere arbejde end nu, men jeg tror bare, at man så må lære, at man ikke skal sætte for mange ting i gang på én gang. Det tror jeg, mange menighedsråd har måtte sande, siger Karin Skovgaard.

Begge menighedsråd inviterer til menighedsmøder om sagen torsdag den 12. marts klokken 12. For Magleby og Borre Sognes vedkommende sker det i Stalden på Klintevej 502, mens mødet for Keldby Elmelunde Sogne finder sted i Sognehuset på Præstegårdsstræde 1 i Keldby.