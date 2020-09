To menighedsråd skal stadig bruge medlemmer

Mens flertallet af menighedsrådene på Møn, Nyord og Bogø efter tirsdag aftens valgmøder nu er fuldtallige, så bliver det alligevel nødvendigt med de såkaldte udfyldningsvalg to steder i området. Her var der nemlig ikke nok kandidater efter tirsdagens møder, og de valgte menighedsråd lever derfor ikke op til reglerne for antal medlemmer.

- Så nu bliver vi nødt til at gå ud at stemme nogle dørklokker. Det kan jo også være, der er nogle, der melder sig selv, når det nu bliver kendt, at vi mangler nogle flere, siger Helle Jakobsen.

I Stege lykkedes det, som omtalt i Sjællandske onsdag, at få valgt de otte medlemmer, der skulle bruges, og også på Nyord, i Damsholte og på Bogø har man nu fuldtallige menighedsråd, der er klar til at tage over i slutningen af november. Det er så forudsat, at ingen konkurrerende lister melder sig på banen i sognene, hvilket stadig er muligt indtil den 13. oktober. Det vil så udløse et afstemningsvalg det pågældende sted, men indtil det sker, er det for de nævnte sognes vedkommende disse menighedsråd, der nu står til at tage over: