Dagli?Brugsen Bårse blev udsat for et kassedyk. Uddeler René Pedersen kom på arbejde fem minutter efter, tyvene var løbet bort. Foto: Peer Rasmussen

Artiklen: To mænd stjal fra kassen

Lørdag klokken 18.08 kom to mænd ind i Dagli'Brugsen på Næstvedvej i Præstø. Her lokkede den ene mand kasseekspedienten væk fra kassen, mens den anden stjal kontanter. Efter tyveriet løb de væk fra stedet.

- Jeg vil beskrive det som et kassedyk, forklarer politikommissær Jakob Tvedebrink Christensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Uddeler René Pedersen fortæller, at han kom på arbejde fem minutter efter tricktyveriet.

- Der var to ungarbejdere på arbejde den aften. Den ene var ude på lageret, mens den anden stod ved kassen. Da den ene af tyvene spurgte til nogle blomster, gik de to udenfor. I mellemtiden stjal den anden 4.500 kr. fra kassen.

Han mener, forsikringen dækker beløbet, og han er glad for, at ingen kom til skade eller modtog trusler.

- Man skal passe på med at sige, at de er østeuropæere, men jeg har set dem på videoen, og jeg er så sikker, at jeg tror, jeg ville kunne genkende dem, selvom de bar mundbind, siger René Pedersen.