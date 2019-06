Se billedserie Torben Folke Månson og Karina Fromberg kæmper nu om at blive den næste borgmesterkandidat i Vordingborg Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: To kæmper om at blive Venstres næste borgmesterkandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To kæmper om at blive Venstres næste borgmesterkandidat

Vordingborg - 08. juni 2019 kl. 05:55 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To har budt sig til som spidskandidat for Venstre Vordingborg ved kommunalvalget 2021, efter at Michael Seiding Larsen tidligere har trukket sit kandidatur.

Den ene er Karina Fromberg, den anden Torben Folke Månsson.

De skal kæmpe mod hinanden til et opstillingsmøde 11. juni, hvorefter medlemmerne stemmer om, hvem af de to, der skal gå efter at vælte kommunens socialdemokratiske borgmester, Mikael Smed (S), af pinden.

Karina Fromberg fra Bårse blev ved kommunalvalget i 2017 for første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen. Her sidder den 36-årige ejendomsmægler med i to udvalg, Kultur, Idræt og Fritid, mens det andet er Sundhed og Senior og Ældre. Nu har hun fået appetit på mere.

- Jeg synes, det ville være godt, hvis vi kunne få nogle flere kvinder på højere poster, som for eksempel borgmesterposten, siger Karina Fromberg, der generelt har skolerne som mærkesag.

Modstanderen, Torben Folke Månsson, er 49 år og bor i Kalvehave.

Han er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet både som lærer og skoleleder. I dag arbejder han i Finansforbundet i København.

Torben Folke Månsson er næstformand i Venstre Vordingborg, og det er arbejdet »back stage«, der har givet ham lyst til at gå dybere ind i politik. Som daglig pendler til hovedstaden har Torben Folke Månsson de københavnske familier i sigtekornet.

- Vi skal have nogle af dem til at flytte ned til vores dejlige kommune, hvor der er masser af plads og skøn natur. Det kræver, at vi er gode til at tage os af børn og ældre, siger han.

At det kun bliver en duel mellem Karina Fromberg og Torben Folke Månsson skyldes, at Eva Sommer Madsen højest overraskende har trukket sit kandidatur.

Eva Sommer Madsen havde ellers officielt meldt ud, at hun som Venstres spidskandidat var klar til at jagte borgmesterposten, men i en kort mail til Sjællandske oplyser hun, at hun alligevel ikke stiller op.

»Jeg har tidligere meldt ud, at jeg efter opfordringer ville stille op til at blive Venstres nye spidskandidat. Efter overvejelser har jeg i denne omgang besluttet alligevel ikke at stille op til spidskandidat,« skriver Eva Sommer Madsen og fortsætter:

»Mit liberale politiske virke er intakt, og jeg fortsætter derfor mit politiske arbejde i Venstres kommunalbestyrelsesgruppe, og genopstiller også til næste kommunalvalg.«

SN.dk har uden held forsøgt at få Eva Sommer Madsen til at uddybe sin beslutning.

Venstres opstillingsmøde i næste uge foregår Ny Gammelsø Grønsundvej 251 i Stege. Venstre Vordingborg oplyser, at vinderen af valget bliver meldt ud i begyndelsen af juni.