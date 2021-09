To anholdt efter fund af stoffer

Mandag førte et tip politiet til en adresse på Møn, hvor der blev fundet store mængder stoffer. Under ransagningen blev der fundet mere end 400 gram amfetamin, som blev opbevaret for en anden med henblik på videresalg, og cirka to kilo skunk. En 31-årig mand og en 75-årig mand blev anholdt klokken 14.23 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. De to anholdte bliver torsdag klokken 13 fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, og politiet vil anmode om, at retsmødet holdes for lukkede døre.