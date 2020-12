Den 23-årige fik uanmeldt besøg af ordensmagten, og så rullede sagen mod ham. Foto: SJ-Medier

To års fængsel til 23-årig mand for attrap-revolver

Vordingborg - 13. december 2020 kl. 17:42 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

I forbindelse med efterforskningen af den store narkoring med udgangspunkt i Jungshoved IF's tidligere lokaler, faldt politiet frem til en mand i Præstø.

Modsat mange af de andre i ringen, solgte denne 23-årige mand ikke narkotika - det er i hvert fald ikke påvist - selvom han ved politiets besøg havde en del narko i hjemmet.

Det drejer sig mere specifikt om 18,1 gram hash, ca. 3,1 gram hashmix og ca. 1/2 gram kokain. Men da mængden ikke er større blev han efterfølgende kun anklaget for at have narkoen hos sig for at bruge den selv.

Det sikkert noget uvelkomne besøg af ordensmagten fandt sted 6. februar 2020 på en adresse i selve byen.

Pistol

Men den store gevinst var nu heller ikke den smule narkotika, men derimod en attrap-revolver, som han havde forsøgt at omdanne til en pistol, der kunne affyre skarpe skud.

Det var da også den, som politiet havde fået nys om, for den 23-årige havde forsøgt at sælge den 29. oktober sidste år. Pistolen var i mandens hjem, og da politiet fandt den, var det pludselig en alvorlig sag. Situationen blev ikke bedre for manden, da betjentene fandt 18 riffelpatroner, fire haglpatroner og et optisk sigtemiddel af mærket Yokon. Noget af det lå i lejligheden, mens resten befandt sig i mandens varebil.

Fængsel

Forleden stod han så over for en dommer og to domsmænd i Retten i Nykøbing Falster. Han var anklaget for overtrædelse af både straffeloven og våbenloven, og det var en særligt skærpende omstændighed, som det hedder i jurasprog, at han havde haft revolveren.

Herudover lød anklagen også på brud på loven om euforiserende stoffer.

- Han blev idømt to års fængsel. Det ene år er ubetinget, mens det andet år er betinget. Men han ankede dommen til Østre Landsret på stedet, fortæller specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Skipper Pelle Falsled.

Revolveren, patronerne, sigtemidlet, narkoen samt en digitalvægt ser han aldrig mere.