Som det ses på billedet har man allerede en gang forsøgt at flytte fodgængerfeltet for at forbedre tilgængeligheden. Nu flyttes det i stedet over på den anden side af krydset. Foto: Lars Christensen

To år senere - Nu skal ny bro og vej gøres færdig

Den nye bro over jernbanen i Vordingborg er slet ikke så ny længere. Det er over to år siden, at broen blev indviet med folkefest og broløb, men først nu er man klar til at færdiggøre arbejdet på den.