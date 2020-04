Dette syn kommer man ikke til at se i Stege i år: Storegade fyldt med glade tirsdagsmarkedsgæster. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Tirsdagsmarkeder aflyst - men der arbejdes på alternativer

Af Lene C. Egeberg

Sådan lød meldingen fra statsministeren mandag aften, og dermed blev det, Møns Handelsstandsforening havde frygtet men i bund og grund håbet at undgå, en realitet: At årets tirsdagsmarkeder i Stege må aflyses.

- Vi fik en spand koldt vand i hovedet, for vi havde nok alle håbet, at det ikke kom så vidt, siger Tina Olsen, formand for handelsstandsforeningen.