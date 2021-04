Tinna Pedersen får hjælp af sin datter til at passe pølsevognen, mens en af sønnerne hjælper med alt det praktiske. Foto: Lene C. Egeberg

Tinna skal være flexjobber i sin egen pølsevogn

Vordingborg - 01. april 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Placeringen er måske ikke den allermest oplagte, men det skulle ikke desto mindre ligge fast, at der i løbet af påsken åbner pølsevogn på Æbelnæsvej 8 i udkanten af Damsholte.

Den får navnet 8Eren efter vejnummeret, og kvinden bag er 58-årige Tinna Pedersen.

- Der kommer jo mange turister forbi, og også mange der skal til lossepladsen - så der skal nok komme nogen på besøg, siger hun.

Alt det praktiske bag driften af 8Eren har hun lagt i hænderne på sin søn David, men Tinna Pedersen vil også være at finde på stedet - men i første omgang kun som flexjobber med ni timer om ugen. Hun blev nemlig sygemeldt med astma og kol i efteråret 2019, og det er først nu, at hun skal til at se, hvad kræfterne kan række til. Tinna Pedersen har i mange år ejet grunden på Æblenæsvej, hvor hendes eksmand har boet. For nogle år siden rev kommunen bygningerne på grunden ned, hvorefter eks-manden flyttede ind i en campingvogn på stedet, men han gik bort i januar.

- Vi var stadig kærester, og så stod jeg her og skulle finde ud af, hvad jeg ville bruge grunden til - og så købte jeg en pølsevogn. Det er også for at bevare det her og hans minde, fortæller hun, der vil få hjælp af sin datter til at drive pølsevognen.

Herfra vil der blive solgt alt det, man forventer indenfor pølser, franske hotdogs, bøf- og frikadellesandwiches, parisertoasts, vafler, softice og sodavand.

Tinna Pedersens sygemelding endte med, at hun blev opsagt fra sin stilling hos Praktisk Service i Stege, og hun skal nu til at køre frem og tilbage fra Gladsaxe for at passe pølsevognen i Damsholte.

Det er dog ikke første gang, hun kommer i nærkontakt med kunder, for hun har tidligere været selvstændig med blandt andet en kiosk i Søborg, en skibsproviant i Sydhavnen og en blomsterbutik/genbrugsbutik på Nørrebro.

- Da jeg havde kiosk, solgte jeg også pølser, men det er slet ikke det samme i dag, siger Tinna Pedersen, der blandt andet har skullet sætte sig ind i Fødevarestyrelsens regler for den slags virksomheder.

Pølsevognen fylder ikke meget på den store grund, som hun i den seneste tid har ryddet op på, men tomheden bliver senere fyldt ud, når en veninde åbner loppemarked bag og ved siden af pølsevognen.

Børnene skal investere

Den del holder Tinna Pedersen sig dog fra, og i stedet koncentrerer hun sig om pølsevognen, som både gerne skulle betale for grunden og de faste udgifter, og også meget gerne give et overskud.

- Jeg har sagt til børnene, at hvis der bliver et overskud, så skal de bruge det til at investere i nogle ting som aktier, siger hun, der håber at kunne åbne enten i dag, onsdag, eller senest torsdag.

- Jeg glæder mig til at komme i gang, også for at se hvor mange timer, jeg kan præstere. Det betyder noget for mig, det her, siger hun.