Det er planen, at den gamle Magleby Centralskole skal rumme mere end bare teater. Klasseværelserne er indrettet til farverige stuer til udlejning og til workshops, og der er stadig plads til mange flere aktiviteter, forklarer Peter Kirk fra Teater Møn. Foto: Lars Christensen

Tilskud åbner døre til nye teatersamarbejder

Vordingborg - 19. december 2020 kl. 12:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Med knap 400.000 kroner fra Øernes Kunstfond har Teater Møn fået et væsentligt skub i den rigtige retning.

Sådan lyder meldingen fra Tilde Knudsen og Peter Kirk. De har i de sidste 15 år drevet det turnerede teater Asterions Hus og slog sidste år dørene op til Teater Møn i den gamle Magleby Centralskole.

Tilskuddet på de 400.000 kroner er målrettet nye partnerskaber og erhvervssamarbejder, der skal udbrede teatret rundt om på Møn.

Tilde Knudsen og Peter Kirk har blandt andet et samarbejde på vej med den tidligere Babette-kok Jesper Dams Hansen, der har åbnet restauranten ND122 på Klintholm Havn. Her vil man kombinere teater og spisning for at give gæsterne en helhedsoplevelse.

Parret har også et samarbejde med Liselund under opsejling. Efter planen skal der til sommer laves forestillinger i de historiske rammer, hvis corona-situationen ellers tillader det.

Også Møn Sessions, teaterhøjskolen Rødkilde og Filmfabrikken er blandt de samarbejdspartnere, som Møn Teater allerede har planer sammen med.

- Og så vil vi åbner for alle de muligheder, vi ikke har opdaget endnu, fortæller Peter Kirk og tilføjer, at de forhåbentlig kan få sat gang i projekterne i løbet af 2021.

- Det er de samarbejder, som vi også på længere sigt skal kunne leve af, forklarer han.

- Det handler både om at komme ud flere steder på Møn og om at få flere aktiviteter ind her på stedet. Den gamle skole kan bruges til så mange forskellige ting, tilføjer Tilde Knudsen.

Teatret har på grund af de seneste coronarestriktioner måtte aflyse fire Alice i Eventyrland-forestillinger, hvor Tilde Knudsen selv står på scenen. Desuden har man måtte droppe to jule- og nytårkoncerter og et særligt Dark Sky-arrangementet, der skulle have været i sidste weekend.

Nu ser parret frem til et 2021, der forhåbentlig bliver anderledes eventfuld.

- Vi planlægger at lave en ny forestilling, der vil have premiere i København, men som skal spille på Møn senere. Og så har vi mange forestilling på repertoiret, som vi vil tage op igen. Vi har blandt andet flere forestillinger for børn, som vi gerne vil rundt på kommunens skoler med, fortæller Tilde Knudsen.