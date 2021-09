Mikrovirksomhederne er vigtige for vækst her i landet. På Sydsjælland udgør Mikrovirksomhederne 38 procent af virksomhedernes samlede omsætning. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Tilsammen udgør de små virksomheder en gigant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilsammen udgør de små virksomheder en gigant

Vordingborg - 10. september 2021 kl. 12:51 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

På Sydsjælland står mikrovirksomhederne for mere end en tredjedel af virksomhedernes omsætning.

Læs også: Netværk for små lokale virksomheder lukker

De mindste virksomheder har stor betydning for væksten på landet, viser nye tal fra Dansk Industri (DI).

Faktisk står mikrovirksomhederne for 38 procent af virksomhedernes omsætning i Sydsjælland.

DI opfordrer kommunerne til at huske fokusset på de mindste virksomheder.

En grafiker, en tømrer, en frisør og en tekstforfatter med ingen eller kun ganske få ansatte udover chefen selv. Den slags mikrovirksomheder er der næsten 300.000 af i hele Danmark.

Det er særligt i Stevns, Vordingborg og Næstved Kommune, at en stor del af omsætningen i virksomhederne stammer fra mikrovirksomheder, viser en ny analyse fra DI.

Modsat ser det ud i storbyerne, hvor 17 procent af omsætningen stammer fra mikrovirksomheder.

- I det sydsjællandske har vi mange virksomheder, som bidrager til aktiviteten og omsætningen, og her bidrager de mindste virksomheder godt i det samlede billede. Derfor er det også vigtigt, at de kommunale initiativer har blik for hverdagen i mikrovirksomhederne. Det kan typisk være i forbindelse med sagsbehandling, at kommuner skal have en anden tilgang til de mindre virksomheder end i forhold til større virksomheder. Samtidig er der et stort potentiale ved at hjælpe de mindre virksomheder på vej gennem hjælp til det administrative og rådgivning, lyder opfordringen fra Klaus Rønholt formand for DI Sydsjælland.

Udover at tumle det med det administrative, så kan det for de mindste virksomheder være svært at få foden inden for som leverandør til den offentlige sektor.

- Den udfordring skal vi løse, og der er gode eksempler på, at en købsaftale med en kommune eller region ofte har åbnet vejen for en virksomheds udvikling og succes. DI foreslår, at kommunerne skaber en målrettet indsats for iværksættere og SMV'er ved offentlige udbud.

- For kommunerne er det ofte fristende for kommunerne at lægge mest energi i at servicere de større virksomheder, men ved også at huske at hjælpe mikrovirksomhederne øger man muligheden for udvikling og vækst yderligere, fremhæver DI Sydsjælland.

Klogt at satse på - Det er klogt af kommunerne også at satse på de mindste virksomheder. Skal vi øge væksten i samfundet, kan vi ikke se bort fra de mindste virksomheder.

- Hver for sig repræsenterer de ikke store omsætningsbeløb eller ansatte, men tilsammen er de en gigant, der kan måle sig med de større virksomheder, især i landområderne, siger Klaus Rønholt, formand for DI Sydsjælland.

De mindste virksomheder er typisk enkeltmandsvirksomheder, som for eksempel tømrere, freelancere og iværksættere. De udgør mere end ni ud af ti danske virksomheder, og de findes i hele landet. Men det kan også være virksomheder med op til ti ansatte.