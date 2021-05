Tilfredshed med kvartalsregnskab

Lollands Bank kommer ud af første kvartal af 2021 med et tilfredsstillende resultat. Det mener bankens ledelse.

Lollands Bank har opgjort årets første kvartal, der viser et resultat før skat, som er øget fra 5,5 millioner kroner i samme periode sidste år til nu 19,3 millioner kroner.

Et godt afkast af specielt bankens aktiebeholdning sammenlignet med sidste år, og tilbageførsler på nedskrivninger på udlån og garantier, er medvirkende til dette resultat.

Mange hushandler - herunder sommerhushandler - i bankens område, skaber en god aktivitet omkring boligfinansiering og på formueområdet blandt bankens kunder, og bankdirektør Allan Aaskov glæder sig over, at bankens udlån er øget med 136 millioner kroner.

- Det er godt at se, at det udlånsfald, som blev konstateret i løbet af 2020, nu er bremset og erstattet af stigende udlån, udtaler han i en pressemeddelelse.

Bankens basisindtjening er faldet med 3,4 millioner kroner i forhold til samme periode i 2020 og udgør 14,7 millioner kroner. Den primære årsag hertil er et faldende udlån kombineret med strategiske investeringer i en faglig styrkelse af bankens personale.

Kapitalprocenten udgør 20,7 procent og med en kapitaloverdækning på 6,2 procent har banken dermed et solidt kapitalgrundlag.

- Vores kunder klarer indtil videre den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer. Men der hersker fortsat en vis usikkerhed omkring en ny hverdag, efter at flere af de statslige støtteordninger er forlænget i starten af 2021, og først udfases i løbet af 2022, oplyser Allan Aaskov, der altså endnu ikke kender de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af pandemien.

- Men vi har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at fastholde de tidligere afsatte i alt 18 millioner kroner i ledelsesmæssige skøn.