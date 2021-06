Se billedserie Peter Vergo, bestyrelsesformand i Den grønne port, skal introducere nye borgere til den bedste natur. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tilflyttere skal straks kende til det allerbedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilflyttere skal straks kende til det allerbedste

Vordingborg - 02. juni 2021 kl. 16:02 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Som tilflytter kan det være svært at finde frem til de gode naturoplevelser og orientere sig om foreningslivet. Det vil Vordingborg Kommune nu lave om på gennem et samarbejde med et naturguidenetværk og DGI.

Når nye borgere flytter til Vordingborg Kommune, skal de præsenteres for den lokale natur. Det mener man i al fald politisk, og derfor har man indgået et samarbejde med naturguidenetværket Den Grønne Port.

- Det er vigtigt for os, at folk føler sig velkomne, når de flytter til Vordingborg Kommune - også i naturen. Mange af os er meget mere ude og på vandet end før corona'en brød ud - det bringer ro og fokus. Derfor vil vi gerne inspirere vores nye borgere til at tage del i det væld af naturoplevelser, der venter derude, siger borgmester Mikael Smed (S).

Naturen i Vordingborg Kommune er noget helt specielt og tæller blandt andet Danmarks længste kystlinje, skønne sandstrande og smukke skove med gode vandre- og cykelruter. Hvor man finder de gode spots, ved man måske bare ikke, når man lige er flyttet til. Derfor vil kommunen nu introducere alle nye tilflyttere til kommunes allerbedste steder.

Det kommende halvandet år vil tilflyttere således blive inviteret med på guidede ture i naturen for eksempelvis at fiske, samle svampe eller mødes omkring bålet på udvalgte shelterpladser.

- Vi laver arrangementer for alle aldre, så både børn og voksne er meget velkomne. Vi vil vise og fortælle om de fantastiske steder, vi har her i kommunen, krydret med inspirerende og hyggelige aktiviteter, lyder det fra Peter Vergo, bestyrelsesformand i Den Grønne Port.

Foreningerne skal i spil Tilflytterne skal dog ikke kun introduceres til lokale naturoplevelser. Også foreningslivet vil politikerne introducere dem til. Derfor har kommunen også etableret et samarbejde med DGI Storstrømmen, der giver tilflytterne mulighed for at prøve nogle af de mange udendørs fritidsaktiviteter, som kommunens frivillige foreninger tilbyder. Det kan for eksempel være en tur i kajak, på mountainbike eller spejderaktiviteter.

- Som tilflytter er et medlemskab i en af de lokale foreninger en stærk genvej til et nyt netværk. Her kan man hurtigere lære sit nye lokalområde at kende, mener Henrik Holmer, der er formand for DGI Storstrømmen.

- Jeg ved, at der et stærkt foreningsliv i Vordingborg Kommune, og at foreningerne er parate til at tage imod tilflytterne. Under overskriften "Kom og prøv" er foreningerne klar med masser af aktiviteter, fortsætter han.

Kom med dine ideer Alle oplevelsestilbuddene vil kunne ses i Facebook-gruppen "Tættere på naturen", hvor der også er mulighed for at dele tips og tricks til det gode udendørsliv eller de helt særlige naturoplevelser i kommunen, man kender til. Her kan man desuden tilmelde sig de enkelte aktiviteter

- Alle borgere er velkomne til at blive en del af gruppen og dele deres inputs til, hvor de gode naturoplevelser i vores område findes. Det er en oplagt mulighed for at byde vores nye borgere velkommen og måske lære nyt om ens eget lokalområde, siger Mikael Smed.

Alle arrangementer gennemføres ifølge de gældende restriktioner i forhold til Covid-19.

Folk skal føle sig velkomne, når de flytter til

Vordingborg Kommune - det gælder også i

naturen og foreningslivet, mener Borgmester

Mikael Smed. Arkivfoto: Mille Holst