Tilblivelsen af en moderne by

Vordingborg - 08. september 2021

På fredag udkommer en bog om Præstø i 1800-tallet. Her kan man få viden om, hvordan Præstø blev den by, den blev.

Præstø havde gyldne dage i 1800-tallet. Det var her byen for alvor blev bygget og det var her mange af områdets tidligere bønder fik penge mellem hænderne. Præstø blev moderne. Det fortæller historiker Hans Christian Thomasen, der fredag 10. september udgiver bogen "Da Præstø blev moderne" sammen med Sven-Erik Olsen, der har lavet det grafiske arbejde på bogen samt udvalgt bogens illustrationer.

Præstøs historie er dog ikke lutter lagkage.

- Tre gange er byen brændt ned, der har været pest og den har været besat af svenskerne. Men i 1800-tallet smilede Vorherre til byen, fortæller Hans Christian Thomsen, da vi besøger ham i hans hjem i Svinninge.

Det var den store landbrugsreform i slutningen af 1700-tallet, der for alvor gav Præstø dens økonomiske opsving, for nu blev bønderne fritstillet og de begyndte at eksportere korn til udlandet og så fik folk penge mellem hænderne.

- Der kom to banker til byen, der kom to aviser og et mylder af tilflyttere. Byens indbyggertal blev tredoblet fra 500 til 1.500 gennem hele 1800-tallet, fortæller Hans Christian Thomsen.

Byen fik i samme periode en bro i hver ende og blev derved landfast, og man anlagde en ny havn. Her lagde færgen fra København til og den sejlede blandt andet folk til Dybbøl i midten af århundredet.

De mange tilflyttere betød også flere børn og derfor fik byen en skole.

- Og den nye skolereform, der kom i begyndelsen af 1800-tallet betød, at stort set hele Danmark kunne læse inden midten af århundredet. Det skabte grundlag for boghandlerne, fortæller hans Christian Thomsen. Dem havde Præstø to af.

Med skolegangen fulgte også en større viden og dermed kom forløberne for bibliotekerne; håndværkerne lavede deres egne læseklubber og på Oremandsgaard blev afholdt læseaftner og man kunne kigge i gårdens lille bogsamling.

- Nysø havde en kæmpe stor bogsamling med nåde finkultur og det mere folkelige. Skolelærerlitteraturen solgte godt, den Morten Korch-agtige litteratur, hvor alting ender godt, fortæller Hans Christian Thomsen.

Efterhånden fik Præstø også lidt industri.

- Der kom bryggerier, Antonibryggeriet og Støberihallerne solgte redskaber til bønderne. Der kom tobaksindustri, et væveri og brænderiproduktion, fortæller forfatteren og bemærker at brænderiet producerede 600 liter alkoholholdige drikkevarer om dagen - heraf blev noget af det udskibet.

Fattigdom og rigdom På Nysø sørgede baronesse Stampe for finkulturen. Gården frekventeredes af en lang række kendte digtere og kunstnere - blandt andet Ingemann, H.C. Andersen, Grundtvig og Thorvaldsen.

I sin bog har Hans Christian Thomsen helliget en del sider til Nysø.

- Nysø var eliten. Men i stedet for at koncentrere mig om, hvem der sagde hvad, så har jeg prøvet at finde ud af, hvordan livet var der, fortæller han og fortsætter:

- Ingen har nogensinde kigget på Nysø som en almindelig gård; hvordan man behandlede de ansatte og så videre.

Selvom mange i Præstø og omegn fik glæde af det økonomiske opsving i 1800-tallet, så gjaldt det dog ikke alle.

- Der var mange fattige, siger Hans Christian Thomsen og fortæller at alene fra Præstø udvandrede 400 personer i århundredet.

En af byens fattige var Balle-Lars, men han nævnes slet ikke i bogen.

- Han skal have sin egen bog, mener Sven Erik Olsen.

Det skal være friskt Hans Christian Thomsen og Sven-Erik Olsen har tidligere skrevet flere bøger sammen. "Da Præstø blev moderne" er dog skrevet af Thomsen, mens Olsen har udvalgt billeder og skrevet billedtekster.

- Jeg har forsøgt at finde billeder, der ikke har været brugt før, og jeg ved, at der er nogen med, der ikke før har været brugt, siger Sven-Erik Olsen, der, selvom han ikke er medforfatter på bogen, dog har diskuteret dens indhold livligt med Hans Christian Thomsen.

Fakta Bogen ”Da Præstø blev moderne er udgivet på forlaget Kumpanernes Forlag og udkommer 10. september i forbindelse med Gyldne Dage i Præstø. Bogen sælges til nedsat pris under festivalen og fås i boghandlen Tissot og Koch.

I forbindelse med udgivelsen inviteres til reception med ”en lille en til halsen” i Tissot og Koch 10. september klokken 17-18.

De to forfattere har tidligere udgivet blandt andet ”Præstø på vrangen”. - Vi skændes lidt indimellem. For eksempel kaldte jeg den gamle godsejer Stampe for en "slubbert". Det syntes Hans Christian ikke, jeg kunne tillade mig, fortæller Sven-Erik og griner.

"Da Præstø blev moderne" er faktion - altså en blanding af fakta og fiktion.

- Bogen kan ikke bruges i universitetssammenhæng, men folk, der flytter hertil er interesserede i at vide, hvad der er sket her, siger Sven-Erik og fortæller også at de to forfattere bestræber sig på at skrive med et glimt i øjet.

- Det skal være friskt, mener han.