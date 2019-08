Se billedserie Den danske delegation består af 27- årige Clara Halvorsen (første række til venstre), projektleder og tidligere næstformand for Radikal Ungdom, ved siden af hende Kathrine Olldag (RV), og efter den nepalesiske tolk er det Svend Thorhauge, landsformand i det Radikale Venstre. De lytter til en formand fra kongrespartiet. Pressefoto

Til kamp mod et feudalt tankesæt

03. august 2019
Af Kathrine Olldag (RV)

28 kvinder og mænd mellem 18-28 år fra fire forskellige partier er sammen i fem døgn. Det handler om valgsystemer, ligestilling mellem køn, ledelse, debatkultur og alle de store og vigtige politiske udfordringer, som Nepal står over for.

Jeg er til konference i Nepal, og her er masser af håb for den nye generation af nepalesiske ungdomspolitikere. De kommer fra lokale ngo'er og ungdomspartier, er optaget af miljø, ligestilling, socialpolitik, korruption og uddannelse. Der diskuteres ivrigt og muntert i pauserne, da de fleste unge aldrig har mødt nogen fra andre partier. Her er der ingen tradition for tværpolitisk samarbejde mellem partierne. Koalitioner er noget, der skal læres fra bunden, og det starter med relationerne til hinanden. Derfor er det, der foregår i pauserne mindst ligeså vigtigt, som det tætpakkede program.

Jeg er her, fordi jeg kender Nepal rigtigt godt. Jeg var frivillig i projektet, inden jeg blev valgt til folketinget og har indtil videre valgt at fortsætte som frivillig.

Men at ankomme som MF'er er noget ganske andet end bare at komme som mig selv. Jeg har hele ugen mærket på egen krop, hvordan alle betragter deres politikere som adel. De feudale traditioner og det hierarkiske tankesæt er fulgt med over i det spæde demokrati. Det stiller store krav til Kathrine fra Præstø at tage rollen og overholde systemets regler, selvom jeg i bund og grund gerne vil opløse dem.

Et feudalt tankesæt betyder også, at mændende stadig dominerer det sociale rum, og stadig sidder på magten. Den nye grundlov har indført kønskvoter på alle niveauer i det politiske system, hvilket her er et helt nødvendigt greb for at fremme ligestillingen. Men selvom kvinderne er repræsenteret, har de ingen eller kun meget lidt reel magt. Der er ellers nok at gå i gang med, når det kommer til at håndhæve de grundlæggende ligestillings-rettigheder, der er skrevet ind i grundloven.

Her kæmper politikerne nemlig stadig med meget store problemer som drab på pigefostre, barnebrude, menneskehandel og mangel på uddannelse til kvinder. Der er rigeligt arbejde for de kommende generationer af nepalesiske politikere.

Særligt i disse første år, hvor den nye grundlov skal foldes ud, er det essentielt, at parlamentet holder idealerne og ambitionerne højt og ikke lader sig forføre og korrumpere af kinesiske pengeinteresser. For dem er der mange af. Og presset fra Kina er enormt. Det går bl.a. ud over presse- og ytringsfriheden, som er på tilbagegang i forhold til, hvor den var for bare fire år siden.

Efter mange års borgerkrig, jordskælv og forskellige politiske uroligheder er det nepalesiske folk ved at være utålmodige efter den fremgang, de ser i landende omkring. Som en nepalesisk cafe-ejer pragmatisk sagde til mig, da jeg spurgte ham, om han var bekymret for, at kineserne ville overtage landet: »Jeg tager gerne 100 års kinesisk okkupation, hvis det kan rydde op i Nepal og gøre min hverdag nemmere.«

Det tog mange år at forhandle Nepals grundlov på plads, men i 2015 lykkedes det partierne at nå til enighed og et demokratisk valg blev udskrevet.

Maoisterne og kommunisterne fusionerede og danner nu absolut flertal i den nye regering. Og når man har absolut flertal, så behøver man jo ikke bruge tid på at lytte til oppositionen.

Det hjælper ikke, at den nuværende premierminister, KP Sharma Oli, er mere optaget af penge og af sine kinesiske forbindelser end af samarbejdet med parlamentet.

