I 15 år kæmpede Poul-Erik Rasmussen - her med statsminister Mette Frederiksen (S) - og Godhavnsdrengene for at få en undskyldning. 13. august 2019 kom den så endelig fra statsministeren. Foto: Jan F. Stephan

Tidligere formand: - Undskyldning gjorde det den skulle for mig

Erstatningsspørgsmålet fylder meget for flere af de tidligere Godhavnsdrenge. Men for Poul-Erik Rasmussen blev der sat et punktum i august 2019, da statsminister Mette Frederiksen gav undskyldningen.

Poul-Erik Rasmussen var på Godhavn fra 1962 til 1965. I mere end 15 år har han som formand for Foreningen Godhavnsdrengene stået i spidsen for kampen for en undskyldning til de børn, der var udsat for mishandling på børnehjemmene.