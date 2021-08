Se billedserie Bjarne Pilegaard fra den lukkede børnehave Spilopperne gik ikke linen ud i en sag om en utilfreds mors skriverier på Facebook. Foto: Michael Thønnings

Tidligere børnehaveleder dropper stævning for injurier

Vordingborg - 02. august 2021

Tilbage i april lagde Malene Høj fra Ørslev et opslag på Facebook. Her fortalte hun, at hendes lille søn i den nu lukkede børnehave »Spilopperne« i Mern blev stukket med over 100 hvepsestik, uden at pædagogerne ringede til alarmcentralen.

Spiloppernes leder, Bjarne Pilegaard, der drev skovbørnehaven med sin familie, blev rasende over opslaget. Han truede med advokat, hvis hun ikke omgående fjernede opslaget.

Det ville Malene Høj ikke, og så meldte Bjarne Pilegaard hende til politiet for injurier. Det fik han dog ikke noget ud af. Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi har lukket sagen.

- Anmeldelsen er blevet vurderet til at omhandle straffelovens paragraf 267, som omhandler injurier. Politiet er ikke påtaleberettiget. Parterne selv skal klare sagen i civilretten, forklarer vicepolitiinspektør Casper Andersen.

Sjællandske har spurgt Bjarne Pilegaard, om han har tænkt sig at køre en civilretssag, men det har han ikke.

- Børnehaven er et lukket kapitel, siger han.

Kan koste knapper Et civilt søgsmål, som politiet foreslår, er tungere at have med at gøre, end hvis politiet kan rejse en straffesag. I en straffesag er det politiet, der efterforsker, og politiets anklagemyndighed, der fører sagen for retten med påstand om straf.

I en civil sag er det derimod en økonomisk risiko. Det er den forurettede selv, der skal føre sagen for retten, eventuelt med hjælp fra en advokat. Derudover kan sagen blive en bekostelig affære. Der er jo ingen garanti for, at man vinder sagen.

Talrige klager Malene Højs indlæg på Facebook fik flere utilfredse forældre og tidligere ansatte i Spilopperne til at kontakte Sjællandske om kritisable forhold i børnehaven. Spilopperne var allerede inden hvepse-episoden under skærpet tilsyn fra kommunens side, hvor man også havde modtaget en del klager.

Flere uanmeldte tilsyn i foråret gav ikke indtryk af, at Spilopperne havde forbedret sig, hvad blandt andet angik hygiejne, sikkerhed og pædagogisk omgang med børnene.

På et kommunalbestyrelsesmøde i maj besluttede et politisk flertal at lukke børnehaven 30. juni, fordi den ikke overholdt dagtilbudslovgivningen.

Bjarne Pilegaard har i stedet for at drive børnehave åbnet et lille spillested i sit private hjem i Mern.