Spilopperne er for alvor kommet i søgelyset, efter at forældre og tidligere ansatte kritiserer den private børnehaves pædagogiske metoder. Foto: J.C. Borre Larsen

Tidligere ansatte: Børn bevidst straffet og udstillet

To forældre, der tidligere har haft børn i »Spilopperne« i Røstofte ved Mern udtrykte onsdag i Sjællandske kritik og bekymring over, at den private skovbørne bruger »tænkebænken« i den daglige pasning af børnene. Her bliver et uartigt barn foran de andre børn sat til side, så det kan tænke over tingene.